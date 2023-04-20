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СК возбудил дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство - РИА Новости, 20.04.2023
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11:47 20.04.2023 (обновлено: 12:30 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/delo-1866564752.html
СК возбудил дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство
СК возбудил дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство - РИА Новости, 20.04.2023
СК возбудил дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство
Следователи возбудили дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство в особо крупном размере у сотрудника аппарата администрации региона,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:47
2023-04-20T12:30
пермский край
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство в особо крупном размере у сотрудника аппарата администрации региона, сообщает краевое управление СК РФ. По данным ведомства, в 2022 году подозреваемый из корыстных мотивов под угрозой распространения негативной информации о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал передачи крупной денежной суммы. "Возбуждено уголовное дело в отношении депутата заксобрания Пермского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Проведены обыски в офисах компаний, аффилированных подозреваемому, а также в жилых помещениях: изъяты документы, интересующие следствие", - говорится в сообщении. Уточняется, что подозреваемый сбежал из РФ и объявлен в международный розыск, следователь обратился в суд с просьбой об аресте депутата. Сотрудники ведомства опрашивают свидетелей, занимаются сбором доказательств. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что речь идет об Илье Лисняке. Лисняк родился 20 января 1991 года, являлся учредителем ряда ряда общественных организаций, а также активным блогером и колумнистом. С 2016 по 2021 годы был депутатом гордумы, после чего избрался в краевой парламент.
https://ria.ru/20230310/chinovnik-1857103637.html
https://ria.ru/20230208/mosgorsud-1850499719.html
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пермский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Пермский край, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство

СК возбудил дело на депутата заксобрания Пермского края за особо крупное вымогательство

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство в особо крупном размере у сотрудника аппарата администрации региона, сообщает краевое управление СК РФ.
По данным ведомства, в 2022 году подозреваемый из корыстных мотивов под угрозой распространения негативной информации о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал передачи крупной денежной суммы.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата заксобрания Пермского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Проведены обыски в офисах компаний, аффилированных подозреваемому, а также в жилых помещениях: изъяты документы, интересующие следствие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый сбежал из РФ и объявлен в международный розыск, следователь обратился в суд с просьбой об аресте депутата. Сотрудники ведомства опрашивают свидетелей, занимаются сбором доказательств.
Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что речь идет об Илье Лисняке.
Лисняк родился 20 января 1991 года, являлся учредителем ряда ряда общественных организаций, а также активным блогером и колумнистом. С 2016 по 2021 годы был депутатом гордумы, после чего избрался в краевой парламент.
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