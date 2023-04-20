https://ria.ru/20230420/delo-1866564752.html

СК возбудил дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство

СК возбудил дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство - РИА Новости, 20.04.2023

СК возбудил дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство

Следователи возбудили дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство в особо крупном размере у сотрудника аппарата администрации региона,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:47

2023-04-20T11:47

2023-04-20T12:30

пермский край

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело на депутата заксобрания Пермского края за вымогательство в особо крупном размере у сотрудника аппарата администрации региона, сообщает краевое управление СК РФ. По данным ведомства, в 2022 году подозреваемый из корыстных мотивов под угрозой распространения негативной информации о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал передачи крупной денежной суммы. "Возбуждено уголовное дело в отношении депутата заксобрания Пермского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Проведены обыски в офисах компаний, аффилированных подозреваемому, а также в жилых помещениях: изъяты документы, интересующие следствие", - говорится в сообщении. Уточняется, что подозреваемый сбежал из РФ и объявлен в международный розыск, следователь обратился в суд с просьбой об аресте депутата. Сотрудники ведомства опрашивают свидетелей, занимаются сбором доказательств. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что речь идет об Илье Лисняке. Лисняк родился 20 января 1991 года, являлся учредителем ряда ряда общественных организаций, а также активным блогером и колумнистом. С 2016 по 2021 годы был депутатом гордумы, после чего избрался в краевой парламент.

https://ria.ru/20230310/chinovnik-1857103637.html

https://ria.ru/20230208/mosgorsud-1850499719.html

пермский край

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пермский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)