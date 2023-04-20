https://ria.ru/20230420/chinovniki-1866638971.html

Муниципальные чиновники-добровольцы показали верность Родине, заявил Путин

Муниципальные чиновники-добровольцы показали верность Родине, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2023

Муниципальные чиновники-добровольцы показали верность Родине, заявил Путин

Немало представителей муниципального сообщества стали добровольцами и отправились в зону специальной военной операции, они показали пример преданности Родине и... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:10

2023-04-20T15:10

2023-04-20T15:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Немало представителей муниципального сообщества стали добровольцами и отправились в зону специальной военной операции, они показали пример преданности Родине и ее интересам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Знаю также, что среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там - там, где трудно. Они показали пример преданности Родине и её интересам и сейчас отстаивают наши исторические территории, защищают людей, жителей этих территорий, которые много лет, хочу это подчеркнуть, много лет сражались за право быть вместе с Россией и быть частью нашего общего мира", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230420/sluzhba-1866624395.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донбасс, владимир путин, общество