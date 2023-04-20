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Муниципальные чиновники-добровольцы показали верность Родине, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/chinovniki-1866638971.html
Муниципальные чиновники-добровольцы показали верность Родине, заявил Путин
Муниципальные чиновники-добровольцы показали верность Родине, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2023
Муниципальные чиновники-добровольцы показали верность Родине, заявил Путин
Немало представителей муниципального сообщества стали добровольцами и отправились в зону специальной военной операции, они показали пример преданности Родине и... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:10
2023-04-20T15:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Немало представителей муниципального сообщества стали добровольцами и отправились в зону специальной военной операции, они показали пример преданности Родине и ее интересам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Знаю также, что среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там - там, где трудно. Они показали пример преданности Родине и её интересам и сейчас отстаивают наши исторические территории, защищают людей, жителей этих территорий, которые много лет, хочу это подчеркнуть, много лет сражались за право быть вместе с Россией и быть частью нашего общего мира", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия
украина
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россия, украина, донбасс, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Общество
Муниципальные чиновники-добровольцы показали верность Родине, заявил Путин

Путин: муниципальные чиновники, ставшие добровольцами, показали пример преданности Родине

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Немало представителей муниципального сообщества стали добровольцами и отправились в зону специальной военной операции, они показали пример преданности Родине и ее интересам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаю также, что среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там - там, где трудно. Они показали пример преданности Родине и её интересам и сейчас отстаивают наши исторические территории, защищают людей, жителей этих территорий, которые много лет, хочу это подчеркнуть, много лет сражались за право быть вместе с Россией и быть частью нашего общего мира", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинОбщество
 
 
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