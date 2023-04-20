https://ria.ru/20230420/bpla-1866631786.html

Губернатор Белгородской области рассказал об атаках украинских БПЛА

Губернатор Белгородской области рассказал об атаках украинских БПЛА - РИА Новости, 20.04.2023

Губернатор Белгородской области рассказал об атаках украинских БПЛА

Белгородская область более 300 раз подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, следует из данных статистики, которую в четверг... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:56

2023-04-20T14:56

2023-04-20T14:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

киев

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg

БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Белгородская область более 300 раз подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, следует из данных статистики, которую в четверг привел губернатор региона Вячеслав Гладков. В четверг в Белгороде прошел отчет губернатора перед депутатами областной думы, и в презентации к выступлению были показаны данные об обстрелах региона. Согласно данным, область подверглась 326 атакам беспилотников, также было 2276 обстрелов и 15 диверсий. "В начале лета мы увидели, что возникла новая угроза из-за увеличивающихся атак беспилотных летательных аппаратов. В преддверии отопительного сезона была предпринята огромная работа по обеспечению защиты объектов энергетики. Физическая защита: бетон, противодроновые сетки", - сказал Гладков. Он добавил, что благодаря рекомендациям, которые власти разработали совместно со специалистами для предприятий, не было катастрофических последствий для имущества и жизни людей. "После диверсии на железнодорожном мосту в Шебекино мы ввели круглосуточную охрану 100 категорированных мостов. Затраты все взяли на себя", - рассказал глава области. По словам Гладкова, эти действия, а также круглосуточное патрулирование народных дружинников позволило сократить количество террористических атак на территории области. По данным, представленным на презентации, с начала спецоперации в результате украинских обстрелов повреждены 636 объектов энергетический инфраструктуры, 57 детских садов и школ, а также 137 объектов коммерческой недвижимости. Порядка 3267 домовладений было разрушено или повреждено и уничтожено 660 автомобилей.

https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866500806.html

https://ria.ru/20230406/drony-1863418779.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

белгородская область

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, киев, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия