https://ria.ru/20230420/bpla-1866631786.html
Губернатор Белгородской области рассказал об атаках украинских БПЛА
Губернатор Белгородской области рассказал об атаках украинских БПЛА - РИА Новости, 20.04.2023
Губернатор Белгородской области рассказал об атаках украинских БПЛА
Белгородская область более 300 раз подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, следует из данных статистики, которую в четверг... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:56
2023-04-20T14:56
2023-04-20T14:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
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украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Белгородская область более 300 раз подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, следует из данных статистики, которую в четверг привел губернатор региона Вячеслав Гладков. В четверг в Белгороде прошел отчет губернатора перед депутатами областной думы, и в презентации к выступлению были показаны данные об обстрелах региона. Согласно данным, область подверглась 326 атакам беспилотников, также было 2276 обстрелов и 15 диверсий. "В начале лета мы увидели, что возникла новая угроза из-за увеличивающихся атак беспилотных летательных аппаратов. В преддверии отопительного сезона была предпринята огромная работа по обеспечению защиты объектов энергетики. Физическая защита: бетон, противодроновые сетки", - сказал Гладков. Он добавил, что благодаря рекомендациям, которые власти разработали совместно со специалистами для предприятий, не было катастрофических последствий для имущества и жизни людей. "После диверсии на железнодорожном мосту в Шебекино мы ввели круглосуточную охрану 100 категорированных мостов. Затраты все взяли на себя", - рассказал глава области. По словам Гладкова, эти действия, а также круглосуточное патрулирование народных дружинников позволило сократить количество террористических атак на территории области. По данным, представленным на презентации, с начала спецоперации в результате украинских обстрелов повреждены 636 объектов энергетический инфраструктуры, 57 детских садов и школ, а также 137 объектов коммерческой недвижимости. Порядка 3267 домовладений было разрушено или повреждено и уничтожено 660 автомобилей.
https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866500806.html
https://ria.ru/20230406/drony-1863418779.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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белгородская область, киев, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Киев, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Губернатор Белгородской области рассказал об атаках украинских БПЛА
Гладков: с начала спецоперации БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область более 300 раз
БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Белгородская область более 300 раз подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, следует из данных статистики, которую в четверг привел губернатор региона Вячеслав Гладков.
В четверг в Белгороде
прошел отчет губернатора перед депутатами областной думы, и в презентации к выступлению были показаны данные об обстрелах региона. Согласно данным, область подверглась 326 атакам беспилотников, также было 2276 обстрелов и 15 диверсий.
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"В начале лета мы увидели, что возникла новая угроза из-за увеличивающихся атак беспилотных летательных аппаратов. В преддверии отопительного сезона была предпринята огромная работа по обеспечению защиты объектов энергетики. Физическая защита: бетон, противодроновые сетки", - сказал Гладков.
Он добавил, что благодаря рекомендациям, которые власти разработали совместно со специалистами для предприятий, не было катастрофических последствий для имущества и жизни людей.
"После диверсии на железнодорожном мосту в Шебекино
мы ввели круглосуточную охрану 100 категорированных мостов. Затраты все взяли на себя", - рассказал глава области.
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По словам Гладкова, эти действия, а также круглосуточное патрулирование народных дружинников позволило сократить количество террористических атак на территории области.
По данным, представленным на презентации, с начала спецоперации в результате украинских обстрелов повреждены 636 объектов энергетический инфраструктуры, 57 детских садов и школ, а также 137 объектов коммерческой недвижимости. Порядка 3267 домовладений было разрушено или повреждено и уничтожено 660 автомобилей.