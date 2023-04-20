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ВСУ пришли в движение. По ним стали отрабатывать вакуумными бомбами - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 20.04.2023 (обновлено: 16:09 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/bomby-1866628184.html
ВСУ пришли в движение. По ним стали отрабатывать вакуумными бомбами
ВСУ пришли в движение. По ним стали отрабатывать вакуумными бомбами - РИА Новости, 20.04.2023
ВСУ пришли в движение. По ним стали отрабатывать вакуумными бомбами
Украина получила от США боеприпасы с JDAM. По задумке Пентагона, эти комплекты должны были стать действенным решением нехватки снарядов. Однако российские... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:47
2023-04-20T16:09
специальная военная операция на украине
технологии
югославия
сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Украина получила от США боеприпасы с JDAM. По задумке Пентагона, эти комплекты должны были стать действенным решением нехватки снарядов. Однако российские войска нашли, чем ответить.Заставить бомбу "поумнеть"Joint Direct Attack Munition ("унифицированный боеприпас для непосредственной атаки цели") позволяет сделать из бомбы свободного падения прицельное оружие. Для этого к середине снаряда прикрепляют крылья, а к хвосту — блок c аэродинамическими рулями и мини-компьютер с навигационным оборудованием. Такие "экзоскелеты" применяются на Мark-82, Mark-83 и Mark-84 весом в 227, 454, 907 килограммов соответственно.Технологию разработал Boeing еще в 1997-м. Обширный опыт применения — Югославия, Афганистан и Ирак — позволил ее усовершенствовать. Изначально JDAMпозволяла боеприпасу маневрировать в радиусе 30 километров. Но новые версии — JDAM-ER — довели этот параметр до 70-80 километров. А некоторые из бомб оснастили еще и лазерным наведением.Не оправдала ожиданияНа ту же Югославию американцы сбросили более 650 таких снарядов с впечатляющей результативностью — поразили 87 процентов целей. Аналогичных результатов ждали и на Украине. Ради этого Киев даже переоборудовал истребители.Поставки анонсировали еще в декабре, а уже в марте стало известно о применении боеприпасов с JDAM — в первую очередь, под Артемовском.При этом, как сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на попавшие в сеть файлы, якобы принадлежащие Пентагону, должного эффекта добиться не удалось."В документе с пометкой "секретно" рассматривается, почему украинские бомбы, оснащенные системами наведения американского производства JDAM, в последнее время вышли из строя. В нем предполагается, что взрыватели бомб не настроены должным образом", — отмечает телеканал.Ответ РоссииУ российских вооруженных сил тоже есть высокоточные боеприпасы. Они крепятся к обычным бомбам, что позволяет им планировать на расстояние, сопоставимое с JDAM-ER.Речь идет о КАБах — корректируемыми авиационных бомбах. Вес - от 250 до 1500 килограммов.Но на фронте применяют модернизированную версию – с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).Как сообщает Telegram-канал Fighterbomber, российская авиация использует их не только с обычными КАБами, но и с другим типом бомб.А именно с объемно-детонирующими авиабомбами, которые также называют вакуумными. Принцип действия такой: при попадании в цель в зоне поражения распрыскивается облако горючей смеси, которое при взрыве воспламеняется. Образуется огненный шар, выжигающий кислород и провоцирующий избыточное давление. Из-за этого возникает мощная взрывная волна.Пока использовали только полутонные корректируемые "вакуумы". Но в арсенале есть и бомбы в полторы тонны. Их применение гарантировано усложнит жизнь украинским солдатам во время разрекламированного контрнаступления.
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РИА Новости
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96
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технологии, югославия, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Югославия, США, Министерство обороны США

ВСУ пришли в движение. По ним стали отрабатывать вакуумными бомбами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Украина получила от США боеприпасы с JDAM. По задумке Пентагона, эти комплекты должны были стать действенным решением нехватки снарядов. Однако российские войска нашли, чем ответить.

Заставить бомбу "поумнеть"

Joint Direct Attack Munition ("унифицированный боеприпас для непосредственной атаки цели") позволяет сделать из бомбы свободного падения прицельное оружие. Для этого к середине снаряда прикрепляют крылья, а к хвосту — блок c аэродинамическими рулями и мини-компьютер с навигационным оборудованием. Такие "экзоскелеты" применяются на Мark-82, Mark-83 и Mark-84 весом в 227, 454, 907 килограммов соответственно.
Технологию разработал Boeing еще в 1997-м. Обширный опыт применения — Югославия, Афганистан и Ирак — позволил ее усовершенствовать. Изначально JDAMпозволяла боеприпасу маневрировать в радиусе 30 километров. Но новые версии — JDAM-ER — довели этот параметр до 70-80 километров. А некоторые из бомб оснастили еще и лазерным наведением.

Не оправдала ожидания

На ту же Югославию американцы сбросили более 650 таких снарядов с впечатляющей результативностью — поразили 87 процентов целей. Аналогичных результатов ждали и на Украине. Ради этого Киев даже переоборудовал истребители.
© Фото : BoeingАвиабомба JDAM-ER
Авиабомба JDAM-ER - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : Boeing
Авиабомба JDAM-ER
Поставки анонсировали еще в декабре, а уже в марте стало известно о применении боеприпасов с JDAM — в первую очередь, под Артемовском.
При этом, как сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на попавшие в сеть файлы, якобы принадлежащие Пентагону, должного эффекта добиться не удалось.
"В документе с пометкой "секретно" рассматривается, почему украинские бомбы, оснащенные системами наведения американского производства JDAM, в последнее время вышли из строя. В нем предполагается, что взрыватели бомб не настроены должным образом", — отмечает телеканал.

Ответ России

У российских вооруженных сил тоже есть высокоточные боеприпасы. Они крепятся к обычным бомбам, что позволяет им планировать на расстояние, сопоставимое с JDAM-ER.
Речь идет о КАБах — корректируемыми авиационных бомбах. Вес - от 250 до 1500 килограммов.
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Но на фронте применяют модернизированную версию – с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
Как сообщает Telegram-канал Fighterbomber, российская авиация использует их не только с обычными КАБами, но и с другим типом бомб.
А именно с объемно-детонирующими авиабомбами, которые также называют вакуумными. Принцип действия такой: при попадании в цель в зоне поражения распрыскивается облако горючей смеси, которое при взрыве воспламеняется. Образуется огненный шар, выжигающий кислород и провоцирующий избыточное давление. Из-за этого возникает мощная взрывная волна.
Пока использовали только полутонные корректируемые "вакуумы". Но в арсенале есть и бомбы в полторы тонны. Их применение гарантировано усложнит жизнь украинским солдатам во время разрекламированного контрнаступления.
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииЮгославияСШАМинистерство обороны США
 
 
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