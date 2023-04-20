В Молдавии решили заблокировать сайты российских СМИ
Служба информации и безопасности Молдавии распорядилась заблокировать сайты российских СМИ
Блокировка доступа. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 апр – РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты российских СМИ.
Ранее СИБ заблокировала сайты и их зеркала информационного агентства Sputnik.
"Приказом директора СИБ №22 от 20 апреля перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность, в условиях чрезвычайного положения... был дополнен порталами: politnavigator.net, politnavigator.news, news-front.info ", - сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
Соответствующий приказ был направлен сетевым провайдерам и/или службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ пользователей из Молдавии к этим сайтам.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".