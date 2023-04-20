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В Молдавии решили заблокировать сайты российских СМИ - РИА Новости, 20.04.2023
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15:13 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/blokirovka-1866640136.html
В Молдавии решили заблокировать сайты российских СМИ
В Молдавии решили заблокировать сайты российских СМИ - РИА Новости, 20.04.2023
В Молдавии решили заблокировать сайты российских СМИ
Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты российских СМИ. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:13
2023-04-20T15:13
в мире
молдавия
россия
кишинев
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КИШИНЕВ, 20 апр – РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты российских СМИ. Ранее СИБ заблокировала сайты и их зеркала информационного агентства Sputnik. "Приказом директора СИБ №22 от 20 апреля перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность, в условиях чрезвычайного положения... был дополнен порталами: politnavigator.net, politnavigator.news, news-front.info ", - сообщает в четверг пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ был направлен сетевым провайдерам и/или службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ пользователей из Молдавии к этим сайтам. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20230419/mir-1866478664.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев
В Молдавии решили заблокировать сайты российских СМИ

Служба информации и безопасности Молдавии распорядилась заблокировать сайты российских СМИ

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 апр – РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты российских СМИ.
Ранее СИБ заблокировала сайты и их зеркала информационного агентства Sputnik.
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"Приказом директора СИБ №22 от 20 апреля перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность, в условиях чрезвычайного положения... был дополнен порталами: politnavigator.net, politnavigator.news, news-front.info ", - сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
Соответствующий приказ был направлен сетевым провайдерам и/или службам электронной связи, чтобы немедленно заблокировать доступ пользователей из Молдавии к этим сайтам.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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