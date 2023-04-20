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Благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове завершат в 2025 году - РИА Новости, 20.04.2023
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Новости Подмосковья
 
17:26 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/blagoustroystvo-1866695115.html
Благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове завершат в 2025 году
Благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове завершат в 2025 году - РИА Новости, 20.04.2023
Благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове завершат в 2025 году
Благоустройство набережной реки Теребенки в подмосковном Чехове завершат в 2025 году, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:26
2023-04-20T17:26
новости подмосковья
чехов
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Благоустройство набережной реки Теребенки в подмосковном Чехове завершат в 2025 году, сообщает пресс-служба областного правительства.В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству набережной реки Теребенки в Чехове, где пообщался с местными жителями.Благоустройство набережной было начато в 2021 году. За два года был очищен пруд, укреплена береговая линия, обустроен пешеходный настил с амфитеатром, перилами и удобными лестницами, а также установлена детская и спортивная площадка. На 2022 год запланировано благоустройство нижних прудов, на одном из которых заменят основание и крыши моста, установят скамейки и урны. На втором водоеме проложат пешеходные дорожки и соединят их с благоустроенной частью набережной.
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чехов, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Чехов, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове завершат в 2025 году

CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове
Благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
CC BY 4.0 / Правительство Московской области /
Благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Благоустройство набережной реки Теребенки в подмосковном Чехове завершат в 2025 году, сообщает пресс-служба областного правительства.
В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству набережной реки Теребенки в Чехове, где пообщался с местными жителями.
«
"В 2020 году Чехов победил в президентском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, в номинации "Исторические поселения". Благодаря чему территория вокруг Теребенки заметно преобразилась. У жителей города появилась новая зона рекреации - современное уютное пространство для прогулок и отдыха", - цитирует пресс-служба Воробьева.
Благоустройство набережной было начато в 2021 году. За два года был очищен пруд, укреплена береговая линия, обустроен пешеходный настил с амфитеатром, перилами и удобными лестницами, а также установлена детская и спортивная площадка. На 2022 год запланировано благоустройство нижних прудов, на одном из которых заменят основание и крыши моста, установят скамейки и урны. На втором водоеме проложат пешеходные дорожки и соединят их с благоустроенной частью набережной.
«
"Мы продолжим благоустройство каскадов прудов Теребенки. Планов много - до 2025 года. И по президентскому проекту, и с помощью инвесторов правая и левая части будут дальше развиваться", - добавил Воробьев.
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