Благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове завершат в 2025 году
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Благоустройство набережной реки Теребенки в подмосковном Чехове завершат в 2025 году, сообщает пресс-служба областного правительства.
В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству набережной реки Теребенки в Чехове, где пообщался с местными жителями.
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"В 2020 году Чехов победил в президентском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, в номинации "Исторические поселения". Благодаря чему территория вокруг Теребенки заметно преобразилась. У жителей города появилась новая зона рекреации - современное уютное пространство для прогулок и отдыха", - цитирует пресс-служба Воробьева.
Благоустройство набережной было начато в 2021 году. За два года был очищен пруд, укреплена береговая линия, обустроен пешеходный настил с амфитеатром, перилами и удобными лестницами, а также установлена детская и спортивная площадка. На 2022 год запланировано благоустройство нижних прудов, на одном из которых заменят основание и крыши моста, установят скамейки и урны. На втором водоеме проложат пешеходные дорожки и соединят их с благоустроенной частью набережной.
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"Мы продолжим благоустройство каскадов прудов Теребенки. Планов много - до 2025 года. И по президентскому проекту, и с помощью инвесторов правая и левая части будут дальше развиваться", - добавил Воробьев.