https://ria.ru/20230420/blagoustroystvo-1866695115.html

Благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове завершат в 2025 году

Благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове завершат в 2025 году - РИА Новости, 20.04.2023

Благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове завершат в 2025 году

Благоустройство набережной реки Теребенки в подмосковном Чехове завершат в 2025 году, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:26

2023-04-20T17:26

2023-04-20T17:26

новости подмосковья

чехов

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Благоустройство набережной реки Теребенки в подмосковном Чехове завершат в 2025 году, сообщает пресс-служба областного правительства.В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству набережной реки Теребенки в Чехове, где пообщался с местными жителями.Благоустройство набережной было начато в 2021 году. За два года был очищен пруд, укреплена береговая линия, обустроен пешеходный настил с амфитеатром, перилами и удобными лестницами, а также установлена детская и спортивная площадка. На 2022 год запланировано благоустройство нижних прудов, на одном из которых заменят основание и крыши моста, установят скамейки и урны. На втором водоеме проложат пешеходные дорожки и соединят их с благоустроенной частью набережной.

https://ria.ru/20230420/gidrostal-1866684549.html

чехов

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

чехов, московская область (подмосковье), андрей воробьев