https://ria.ru/20230420/blagoustroystvo-1866674127.html
Муниципалитеты Липецкой области благоустроят на средства нацпроекта
Муниципалитеты Липецкой области благоустроят на средства нацпроекта - РИА Новости, 20.04.2023
Муниципалитеты Липецкой области благоустроят на средства нацпроекта
Более десятка детских и спортивных площадок, девять благоустроенных набережных, четыре площади и несколько мемориальных зон появятся в районах Липецкой области... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:35
2023-04-20T16:35
2023-04-20T16:35
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 20 апр – РИА Новости. Более десятка детских и спортивных площадок, девять благоустроенных набережных, четыре площади и несколько мемориальных зон появятся в районах Липецкой области в этом году. Работы выполнят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что всего в регионе до конца года благоустроят 115 общественных пространств. В их числе, помимо крупных объектов, прогулочные зоны, парки, скверы, зоны для отдыха и проведения мероприятий.Артамонов также отметил, что будут реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших идей создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Лебедянского, Задонского, Усманского и Чаплыгинского районов. Для этого из федерального и регионального бюджетов выделено 480 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230406/natsproekt-1863402957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 20 апр – РИА Новости. Более десятка детских и спортивных площадок, девять благоустроенных набережных, четыре площади и несколько мемориальных зон появятся в районах Липецкой области в этом году. Работы выполнят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что всего в регионе до конца года благоустроят 115 общественных пространств. В их числе, помимо крупных объектов, прогулочные зоны, парки, скверы, зоны для отдыха и проведения мероприятий.
Артамонов
также отметил, что будут реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших идей создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Лебедянского, Задонского, Усманского и Чаплыгинского районов. Для этого из федерального и регионального бюджетов выделено 480 миллионов рублей.
«
"Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания населения. Это одно из приоритетных направлений деятельности органов власти, поэтому реализации нацпроекта в регионе уделяется такое пристальное внимание", – прокомментировал Артамонов.
В райцентре Липецкой области благоустроят три сквера по нацпроекту