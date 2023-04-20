Рейтинг@Mail.ru
Муниципалитеты Липецкой области благоустроят на средства нацпроекта - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
16:35 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/blagoustroystvo-1866674127.html
Муниципалитеты Липецкой области благоустроят на средства нацпроекта
Муниципалитеты Липецкой области благоустроят на средства нацпроекта - РИА Новости, 20.04.2023
Муниципалитеты Липецкой области благоустроят на средства нацпроекта
Более десятка детских и спортивных площадок, девять благоустроенных набережных, четыре площади и несколько мемориальных зон появятся в районах Липецкой области... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:35
2023-04-20T16:35
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg
ЛИПЕЦК, 20 апр – РИА Новости. Более десятка детских и спортивных площадок, девять благоустроенных набережных, четыре площади и несколько мемориальных зон появятся в районах Липецкой области в этом году. Работы выполнят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что всего в регионе до конца года благоустроят 115 общественных пространств. В их числе, помимо крупных объектов, прогулочные зоны, парки, скверы, зоны для отдыха и проведения мероприятий.Артамонов также отметил, что будут реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших идей создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Лебедянского, Задонского, Усманского и Чаплыгинского районов. Для этого из федерального и регионального бюджетов выделено 480 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230406/natsproekt-1863402957.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa75106a489042b02992cfa678232636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область

Муниципалитеты Липецкой области благоустроят на средства нацпроекта

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 апр – РИА Новости. Более десятка детских и спортивных площадок, девять благоустроенных набережных, четыре площади и несколько мемориальных зон появятся в районах Липецкой области в этом году. Работы выполнят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что всего в регионе до конца года благоустроят 115 общественных пространств. В их числе, помимо крупных объектов, прогулочные зоны, парки, скверы, зоны для отдыха и проведения мероприятий.
Артамонов также отметил, что будут реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших идей создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Лебедянского, Задонского, Усманского и Чаплыгинского районов. Для этого из федерального и регионального бюджетов выделено 480 миллионов рублей.
«
"Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания населения. Это одно из приоритетных направлений деятельности органов власти, поэтому реализации нацпроекта в регионе уделяется такое пристальное внимание", – прокомментировал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В райцентре Липецкой области благоустроят три сквера по нацпроекту
6 апреля, 10:59
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала