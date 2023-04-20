https://ria.ru/20230420/blagoustroystvo-1866674127.html

Муниципалитеты Липецкой области благоустроят на средства нацпроекта

Муниципалитеты Липецкой области благоустроят на средства нацпроекта - РИА Новости, 20.04.2023

Муниципалитеты Липецкой области благоустроят на средства нацпроекта

Более десятка детских и спортивных площадок, девять благоустроенных набережных, четыре площади и несколько мемориальных зон появятся в районах Липецкой области... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:35

2023-04-20T16:35

2023-04-20T16:35

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 20 апр – РИА Новости. Более десятка детских и спортивных площадок, девять благоустроенных набережных, четыре площади и несколько мемориальных зон появятся в районах Липецкой области в этом году. Работы выполнят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что всего в регионе до конца года благоустроят 115 общественных пространств. В их числе, помимо крупных объектов, прогулочные зоны, парки, скверы, зоны для отдыха и проведения мероприятий.Артамонов также отметил, что будут реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших идей создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Лебедянского, Задонского, Усманского и Чаплыгинского районов. Для этого из федерального и регионального бюджетов выделено 480 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230406/natsproekt-1863402957.html

липецкая область

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область