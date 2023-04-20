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В Костромской области ограничат использование беспилотников - РИА Новости, 20.04.2023
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13:28 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/bespilotniki-1866597076.html
В Костромской области ограничат использование беспилотников
В Костромской области ограничат использование беспилотников - РИА Новости, 20.04.2023
В Костромской области ограничат использование беспилотников
Администрация Костромской области ввела ограничение на использование беспилотников с 24 апреля для всех, кроме органов власти и некоторых коммерческих... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:28
2023-04-20T13:28
беспилотники
бпла
россия
общество
костромская область
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ВОРОНЕЖ, 20 апр - РИА Новости. Администрация Костромской области ввела ограничение на использование беспилотников с 24 апреля для всех, кроме органов власти и некоторых коммерческих предприятий, сообщается на сайте ведомства. Решение об ограничении использования БПЛА принято на заседании антитеррористической комиссии региона. "Запрет на использование беспилотных воздушных судов на территории Костромской области вводится с 24 апреля… Также использование беспилотников разрешено предприятиям топливно-энергетического комплекса, организациям, выполняющим оборонный заказ и осуществляющим мониторинг объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки, охотничьих ресурсов", - говорится в сообщении. В администрации сообщили, что ограничения не распространяются на федеральные, региональные и муниципальные органы власти. "Всем остальным использовать беспилотники допускается только по решению группы по координации вопросов использования беспилотных воздушных судов на территории Костромской области. Состав группы и порядок рассмотрения обращений будет утвержден департаментом региональной безопасности", - говорится на сайте администрации региона. Власти сообщают, что для использования БПЛА нужно получить разрешение в органах местного самоуправления, а также нужно соблюдать правила использования беспилотников. За нарушение нового ограничения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866540874.html
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беспилотники, бпла, россия, общество, костромская область
Беспилотники, БПЛА, Россия, Общество, Костромская область
В Костромской области ограничат использование беспилотников

Костромские власти ограничат с 24 апреля использование беспилотников на территории региона

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 20 апр - РИА Новости. Администрация Костромской области ввела ограничение на использование беспилотников с 24 апреля для всех, кроме органов власти и некоторых коммерческих предприятий, сообщается на сайте ведомства.
Решение об ограничении использования БПЛА принято на заседании антитеррористической комиссии региона.
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"Запрет на использование беспилотных воздушных судов на территории Костромской области вводится с 24 апреля… Также использование беспилотников разрешено предприятиям топливно-энергетического комплекса, организациям, выполняющим оборонный заказ и осуществляющим мониторинг объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки, охотничьих ресурсов", - говорится в сообщении.
В администрации сообщили, что ограничения не распространяются на федеральные, региональные и муниципальные органы власти.
"Всем остальным использовать беспилотники допускается только по решению группы по координации вопросов использования беспилотных воздушных судов на территории Костромской области. Состав группы и порядок рассмотрения обращений будет утвержден департаментом региональной безопасности", - говорится на сайте администрации региона.
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Власти сообщают, что для использования БПЛА нужно получить разрешение в органах местного самоуправления, а также нужно соблюдать правила использования беспилотников.
За нарушение нового ограничения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.
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