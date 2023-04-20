https://ria.ru/20230420/bespilotniki-1866597076.html

В Костромской области ограничат использование беспилотников

В Костромской области ограничат использование беспилотников - РИА Новости, 20.04.2023

В Костромской области ограничат использование беспилотников

Администрация Костромской области ввела ограничение на использование беспилотников с 24 апреля для всех, кроме органов власти и некоторых коммерческих... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:28

2023-04-20T13:28

2023-04-20T13:28

беспилотники

бпла

россия

общество

костромская область

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ВОРОНЕЖ, 20 апр - РИА Новости. Администрация Костромской области ввела ограничение на использование беспилотников с 24 апреля для всех, кроме органов власти и некоторых коммерческих предприятий, сообщается на сайте ведомства. Решение об ограничении использования БПЛА принято на заседании антитеррористической комиссии региона. "Запрет на использование беспилотных воздушных судов на территории Костромской области вводится с 24 апреля… Также использование беспилотников разрешено предприятиям топливно-энергетического комплекса, организациям, выполняющим оборонный заказ и осуществляющим мониторинг объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки, охотничьих ресурсов", - говорится в сообщении. В администрации сообщили, что ограничения не распространяются на федеральные, региональные и муниципальные органы власти. "Всем остальным использовать беспилотники допускается только по решению группы по координации вопросов использования беспилотных воздушных судов на территории Костромской области. Состав группы и порядок рассмотрения обращений будет утвержден департаментом региональной безопасности", - говорится на сайте администрации региона. Власти сообщают, что для использования БПЛА нужно получить разрешение в органах местного самоуправления, а также нужно соблюдать правила использования беспилотников. За нарушение нового ограничения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866540874.html

https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866109377.html

https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866202296.html

россия

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беспилотники, бпла, россия, общество, костромская область