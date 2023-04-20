https://ria.ru/20230420/avantryura-1866506346.html
"Риски растут": в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден
"Риски растут": в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден - РИА Новости, 20.04.2023
"Риски растут": в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден
Президент США Джо Байден ввязался в авантюру, решив одновременно помогать Украине и противостоять Китаю, написал обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T06:25
2023-04-20T06:25
2023-04-20T06:25
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден ввязался в авантюру, решив одновременно помогать Украине и противостоять Китаю, написал обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс."До сих пор администрация Байдена действовала так, как будто она может оказывать Украине необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет", — заявил он.По его мнению, чем дольше продолжится конфликт на Украине, тем больше влияния он окажет на политику Штатов по всему миру и доставит Байдену трудности.Брэндс добавил, что для решения внешнеполитических целей Вашингтона Байдену придется начать перевооружение американских военных со "срочностью военного времени", иначе Штатам придется пожертвовать своими амбициями на международной арене, резюмировал автор статьи.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230420/protivostoyanie-1866501318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, китай, джо байден, пентагон
В мире, США, Украина, Китай, Джо Байден, Пентагон
"Риски растут": в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден
Bloomberg: Байден ввязался в авантюру, решив помогать Украине и противостоять Китаю