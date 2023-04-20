Рейтинг@Mail.ru
"Риски растут": в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/avantryura-1866506346.html
"Риски растут": в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден
"Риски растут": в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден - РИА Новости, 20.04.2023
"Риски растут": в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден
Президент США Джо Байден ввязался в авантюру, решив одновременно помогать Украине и противостоять Китаю, написал обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T06:25
2023-04-20T06:25
в мире
сша
украина
китай
джо байден
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217114_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_7145e3eef5f9664e1af4f3720dbf7691.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден ввязался в авантюру, решив одновременно помогать Украине и противостоять Китаю, написал обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс."До сих пор администрация Байдена действовала так, как будто она может оказывать Украине необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет", — заявил он.По его мнению, чем дольше продолжится конфликт на Украине, тем больше влияния он окажет на политику Штатов по всему миру и доставит Байдену трудности.Брэндс добавил, что для решения внешнеполитических целей Вашингтона Байдену придется начать перевооружение американских военных со "срочностью военного времени", иначе Штатам придется пожертвовать своими амбициями на международной арене, резюмировал автор статьи.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230420/protivostoyanie-1866501318.html
сша
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217114_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_916dc79364bddfe8b889fbb3c5a2f781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, китай, джо байден, пентагон
В мире, США, Украина, Китай, Джо Байден, Пентагон
"Риски растут": в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден

Bloomberg: Байден ввязался в авантюру, решив помогать Украине и противостоять Китаю

© Фото : Офис Президента УкраиныДжо Байден в Киеве
Джо Байден в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Джо Байден в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден ввязался в авантюру, решив одновременно помогать Украине и противостоять Китаю, написал обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.
"До сих пор администрация Байдена действовала так, как будто она может оказывать Украине необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет", — заявил он.
По его мнению, чем дольше продолжится конфликт на Украине, тем больше влияния он окажет на политику Штатов по всему миру и доставит Байдену трудности.
«

"Эта стратегия изначально была авантюрой. Чем дольше продолжится противостояние, тем выше будут риски", — отметил журналист.

Брэндс добавил, что для решения внешнеполитических целей Вашингтона Байдену придется начать перевооружение американских военных со "срочностью военного времени", иначе Штатам придется пожертвовать своими амбициями на международной арене, резюмировал автор статьи.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Американская межконтинентальная баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
"Не знаем, что делать": в США забили тревогу из-за противостояния с Россией
04:00
 
В миреСШАУкраинаКитайДжо БайденПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала