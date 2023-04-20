https://ria.ru/20230420/avantryura-1866506346.html

"Риски растут": в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден

"Риски растут": в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден - РИА Новости, 20.04.2023

"Риски растут": в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден

Президент США Джо Байден ввязался в авантюру, решив одновременно помогать Украине и противостоять Китаю, написал обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T06:25

2023-04-20T06:25

2023-04-20T06:25

в мире

сша

украина

китай

джо байден

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217114_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_7145e3eef5f9664e1af4f3720dbf7691.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден ввязался в авантюру, решив одновременно помогать Украине и противостоять Китаю, написал обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс."До сих пор администрация Байдена действовала так, как будто она может оказывать Украине необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет", — заявил он.По его мнению, чем дольше продолжится конфликт на Украине, тем больше влияния он окажет на политику Штатов по всему миру и доставит Байдену трудности.Брэндс добавил, что для решения внешнеполитических целей Вашингтона Байдену придется начать перевооружение американских военных со "срочностью военного времени", иначе Штатам придется пожертвовать своими амбициями на международной арене, резюмировал автор статьи.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230420/protivostoyanie-1866501318.html

сша

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, китай, джо байден, пентагон