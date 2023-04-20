https://ria.ru/20230420/artilleriya-1866639344.html

Артиллеристы ЦВО уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе

Артиллеристы ЦВО уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 20.04.2023

Артиллеристы ЦВО уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили ряд опорных пунктов украинских войск в Донбассе, сообщил РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:11

2023-04-20T15:11

2023-04-20T15:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

центральный военный округ

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601602_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_f97caff85717fde7fa89915fe6ae3bd4.jpg

ЛУГАНСК, 20 апр – РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили ряд опорных пунктов украинских войск в Донбассе, сообщил РИА Новости в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" Центрального военного округа (ЦВО) поразили живую силу и опорные пункты вооруженных сил Украины (ВСУ) замаскированные в густом лесу", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что стрельба велась с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами. "Разведка позиций противника, а также дальнейшая корректировка огня артиллерии проводилась военнослужащими расчетов беспилотных летательных аппаратов", - дополнили в МО РФ.

https://ria.ru/20230404/gulyaypole-1862794771.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, центральный военный округ, ситуация в днр и лнр