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Артиллеристы ЦВО уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/artilleriya-1866639344.html
Артиллеристы ЦВО уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе
Артиллеристы ЦВО уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 20.04.2023
Артиллеристы ЦВО уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе
Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили ряд опорных пунктов украинских войск в Донбассе, сообщил РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:11
2023-04-20T15:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
центральный военный округ
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 апр – РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили ряд опорных пунктов украинских войск в Донбассе, сообщил РИА Новости в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" Центрального военного округа (ЦВО) поразили живую силу и опорные пункты вооруженных сил Украины (ВСУ) замаскированные в густом лесу", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что стрельба велась с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами. "Разведка позиций противника, а также дальнейшая корректировка огня артиллерии проводилась военнослужащими расчетов беспилотных летательных аппаратов", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230404/gulyaypole-1862794771.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, центральный военный округ, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Артиллеристы ЦВО уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе

Артиллеристы ЦВО поразили живую силу и несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 апр – РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили ряд опорных пунктов украинских войск в Донбассе, сообщил РИА Новости в Минобороны РФ.
"Артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" Центрального военного округа (ЦВО) поразили живую силу и опорные пункты вооруженных сил Украины (ВСУ) замаскированные в густом лесу", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что стрельба велась с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами. "Разведка позиций противника, а также дальнейшая корректировка огня артиллерии проводилась военнослужащими расчетов беспилотных летательных аппаратов", - дополнили в МО РФ.
Артиллеристы вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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4 апреля, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЦентральный военный округСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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