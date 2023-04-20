https://ria.ru/20230420/artilleriya-1866639344.html
Артиллеристы ЦВО уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе
Артиллеристы ЦВО уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 20.04.2023
Артиллеристы ЦВО уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе
Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили ряд опорных пунктов украинских войск в Донбассе, сообщил РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:11
2023-04-20T15:11
2023-04-20T15:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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вооруженные силы украины
центральный военный округ
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 апр – РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили ряд опорных пунктов украинских войск в Донбассе, сообщил РИА Новости в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" Центрального военного округа (ЦВО) поразили живую силу и опорные пункты вооруженных сил Украины (ВСУ) замаскированные в густом лесу", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что стрельба велась с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами. "Разведка позиций противника, а также дальнейшая корректировка огня артиллерии проводилась военнослужащими расчетов беспилотных летательных аппаратов", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230404/gulyaypole-1862794771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Артиллеристы ЦВО уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе
Артиллеристы ЦВО поразили живую силу и несколько опорных пунктов ВСУ в Донбассе