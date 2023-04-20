https://ria.ru/20230420/artemovsk-1866722520.html

В Донецке сообщили о попытках украинских военных бежать из Артемовска

В Донецке сообщили о попытках украинских военных бежать из Артемовска - РИА Новости, 20.04.2023

В Донецке сообщили о попытках украинских военных бежать из Артемовска

Малые группы украинских войск пытаются бежать из Артемовска или сдаться в плен, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:41

2023-04-20T18:41

2023-04-20T19:00

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

ян гагин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Малые группы украинских войск пытаются бежать из Артемовска или сдаться в плен, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."Противник несет колоссальные потери ежедневно, он вытеснен на западные окраины, куда практически нет подвоза боеприпасов, дороги простреливаются нашей артиллерией. Это касается и ротации военнослужащих, и вывоза раненых. Украинский гарнизон практически обречен. Сейчас есть прецеденты, когда они бегут малыми группами... Есть и те, кто сдается в плен, кто пытается сбежать из города", — рассказал он.Гагин напомнил, что сейчас около 90 процентов территории Артемовска находится под контролем российских сил. При этом говорить о системном отступлении ВСУ пока нельзя, добавил советник врио главы республики.Что касается степени разрушения города, то, по словам чиновника, оценить этот процент можно будет только после его полного освобождения. Украинская армия, отступая, намеренно разрушает инфраструктуру, подчеркнул он.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За населенный пункт уже больше полугода идут ожесточенные бои.Накануне Министерство обороны заявило, что штурмовые отряды продолжают брать под контроль кварталы на северо-западе, в центре и на юго-западе города, а подразделения ВДВ блокировали его с северной и южной окраин. Ежедневные потери ВСУ на этом направлении исчисляются сотнями солдат.

https://ria.ru/20230420/artemovsk-1866537025.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

донецк

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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