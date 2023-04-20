https://ria.ru/20230420/artemovsk-1866537025.html

Военный ВСУ рассказал, как почти весь их взвод убили за день в Артемовске

Военный ВСУ рассказал, как почти весь их взвод убили за день в Артемовске - РИА Новости, 20.04.2023

Военный ВСУ рассказал, как почти весь их взвод убили за день в Артемовске

Украинский солдат рассказал Financial Times о том, что из его взвода только трое не были убиты или ранены за один день, проведенный в боях за Артемовск. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:33

2023-04-20T10:33

2023-04-20T10:33

специальная военная операция на украине

артемовск

горловка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинский солдат рассказал Financial Times о том, что из его взвода только трое не были убиты или ранены за один день, проведенный в боях за Артемовск. "Это был настоящий ад", - признался Алексей, отметив, что во взводе, который состоял из 21 военного, только трое, в том числе он сам, пережили один день в городе без ранений. Как отмечает газета, Украина на этом участке уже потеряла значительную часть своих опытных солдат и израсходовала большое количество оружия и артиллерии. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Судя по последним сводкам Минобороны РФ, ежедневные потери Вооруженных сил Украины в Артемовске исчисляются сотнями погибших.

https://ria.ru/20230420/artemovsk-1866516686.html

артемовск

горловка

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

артемовск, горловка, донецкая народная республика