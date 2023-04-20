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Военный ВСУ рассказал, как почти весь их взвод убили за день в Артемовске - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/artemovsk-1866537025.html
Военный ВСУ рассказал, как почти весь их взвод убили за день в Артемовске
Военный ВСУ рассказал, как почти весь их взвод убили за день в Артемовске - РИА Новости, 20.04.2023
Военный ВСУ рассказал, как почти весь их взвод убили за день в Артемовске
Украинский солдат рассказал Financial Times о том, что из его взвода только трое не были убиты или ранены за один день, проведенный в боях за Артемовск. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:33
2023-04-20T10:33
специальная военная операция на украине
артемовск
горловка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинский солдат рассказал Financial Times о том, что из его взвода только трое не были убиты или ранены за один день, проведенный в боях за Артемовск. "Это был настоящий ад", - признался Алексей, отметив, что во взводе, который состоял из 21 военного, только трое, в том числе он сам, пережили один день в городе без ранений. Как отмечает газета, Украина на этом участке уже потеряла значительную часть своих опытных солдат и израсходовала большое количество оружия и артиллерии. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Судя по последним сводкам Минобороны РФ, ежедневные потери Вооруженных сил Украины в Артемовске исчисляются сотнями погибших.
https://ria.ru/20230420/artemovsk-1866516686.html
артемовск
горловка
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артемовск, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Горловка, Донецкая Народная Республика
Военный ВСУ рассказал, как почти весь их взвод убили за день в Артемовске

Украинский солдат рассказал, как почти весь его взвод был убит за один день в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦентральная часть города Артемовска
Центральная часть города Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Центральная часть города Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинский солдат рассказал Financial Times о том, что из его взвода только трое не были убиты или ранены за один день, проведенный в боях за Артемовск.
"Это был настоящий ад", - признался Алексей, отметив, что во взводе, который состоял из 21 военного, только трое, в том числе он сам, пережили один день в городе без ранений.
Как отмечает газета, Украина на этом участке уже потеряла значительную часть своих опытных солдат и израсходовала большое количество оружия и артиллерии.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Судя по последним сводкам Минобороны РФ, ежедневные потери Вооруженных сил Украины в Артемовске исчисляются сотнями погибших.
Боец ЧВК Вагнер осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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08:46
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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