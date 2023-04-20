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В Херсонской области построят аналог "Артека", заявил Сальдо - РИА Новости, 20.04.2023
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15:02 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/artek-1866634498.html
В Херсонской области построят аналог "Артека", заявил Сальдо
В Херсонской области построят аналог "Артека", заявил Сальдо - РИА Новости, 20.04.2023
В Херсонской области построят аналог "Артека", заявил Сальдо
Аналог крымского международного детского центра "Артек" планируется построить в Херсонской области, написал в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:02
2023-04-20T15:02
херсонская область
геническ
владимир сальдо
сергей кравцов
артек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Аналог крымского международного детского центра "Артек" планируется построить в Херсонской области, написал в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Обсудили с Сергеем Кравцовым (министр просвещения Российской Федерации) вопросы летней оздоровительной кампании для детей. Министр выдвинул идею создания в Херсонской области детского центра. Когда эта идея будет доведена до воплощения - на Херсонщине появится свой региональный "Артек", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Врио губернатора подчеркнул, что также совместно с Кравцовым провел первое заседание координационного совета херсонского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Кроме того, министр принял участие в торжественном открытии медицинского класса "Билет в будущее" и посетил урок, на котором педагоги и школьники показали использование современного оборудования в учебном процессе. "Оборудование поставили в школу №1 Геническа шефы – Республика Адыгея", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20230328/peremena-1861352912.html
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херсонская область , геническ, владимир сальдо, сергей кравцов, артек, общество
Херсонская область , Геническ, Владимир Сальдо, Сергей Кравцов, Артек, Общество
В Херсонской области построят аналог "Артека", заявил Сальдо

Врио главы Херсонской области Сальдо: в регионе построят аналог детского центра "Артек"

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Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Аналог крымского международного детского центра "Артек" планируется построить в Херсонской области, написал в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Обсудили с Сергеем Кравцовым (министр просвещения Российской Федерации) вопросы летней оздоровительной кампании для детей. Министр выдвинул идею создания в Херсонской области детского центра. Когда эта идея будет доведена до воплощения - на Херсонщине появится свой региональный "Артек", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Врио губернатора подчеркнул, что также совместно с Кравцовым провел первое заседание координационного совета херсонского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Кроме того, министр принял участие в торжественном открытии медицинского класса "Билет в будущее" и посетил урок, на котором педагоги и школьники показали использование современного оборудования в учебном процессе.
"Оборудование поставили в школу №1 Геническа шефы – Республика Адыгея", - подчеркнул Сальдо.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время финала всероссийского конкурса Большая перемена в международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Херсонская областьГеническВладимир СальдоСергей КравцовАртекОбщество
 
 
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