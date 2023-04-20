https://ria.ru/20230420/artek-1866634498.html

В Херсонской области построят аналог "Артека", заявил Сальдо

В Херсонской области построят аналог "Артека", заявил Сальдо - РИА Новости, 20.04.2023

В Херсонской области построят аналог "Артека", заявил Сальдо

Аналог крымского международного детского центра "Артек" планируется построить в Херсонской области, написал в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:02

2023-04-20T15:02

2023-04-20T15:02

херсонская область

геническ

владимир сальдо

сергей кравцов

артек

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Аналог крымского международного детского центра "Артек" планируется построить в Херсонской области, написал в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Обсудили с Сергеем Кравцовым (министр просвещения Российской Федерации) вопросы летней оздоровительной кампании для детей. Министр выдвинул идею создания в Херсонской области детского центра. Когда эта идея будет доведена до воплощения - на Херсонщине появится свой региональный "Артек", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Врио губернатора подчеркнул, что также совместно с Кравцовым провел первое заседание координационного совета херсонского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Кроме того, министр принял участие в торжественном открытии медицинского класса "Билет в будущее" и посетил урок, на котором педагоги и школьники показали использование современного оборудования в учебном процессе. "Оборудование поставили в школу №1 Геническа шефы – Республика Адыгея", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20230328/peremena-1861352912.html

херсонская область

геническ

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , геническ, владимир сальдо, сергей кравцов, артек, общество