https://ria.ru/20230420/arest-1866565376.html

Жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство девушки, арестовали

Жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство девушки, арестовали - РИА Новости, 20.04.2023

Жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство девушки, арестовали

Суд арестовал на два месяца жителя Приморского края, всадившего, по версии следствия, 25-сантиметровый нож в голову своей девушки в попытке ее убить, сообщила... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:49

2023-04-20T11:49

2023-04-20T12:30

происшествия

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Приморского края, всадившего, по версии следствия, 25-сантиметровый нож в голову своей девушки в попытке ее убить, сообщила прокуратура региона. Ранее Владивостокской клинической больнице №2 рассказали о спасении жизни пациентки, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож. По словам врачей, лезвие вошло в череп на 4,5 сантиметра, не задев ни одного крупного сосуда или жизненно важного участка головного мозга. Следователи считают, что удар ножом девушке нанес ее 19-летний сожитель во время ссоры. Молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство, заявили в СУСК региона. "Уссурийский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в публикации в телеграм-канале прокуратуры.

https://ria.ru/20230418/zaderzhanie-1866071377.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, приморский край