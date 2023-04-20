https://ria.ru/20230420/arest-1866565376.html
Жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство девушки, арестовали
Жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство девушки, арестовали - РИА Новости, 20.04.2023
Жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство девушки, арестовали
Суд арестовал на два месяца жителя Приморского края, всадившего, по версии следствия, 25-сантиметровый нож в голову своей девушки в попытке ее убить, сообщила... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:49
2023-04-20T11:49
2023-04-20T12:30
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Приморского края, всадившего, по версии следствия, 25-сантиметровый нож в голову своей девушки в попытке ее убить, сообщила прокуратура региона. Ранее Владивостокской клинической больнице №2 рассказали о спасении жизни пациентки, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож. По словам врачей, лезвие вошло в череп на 4,5 сантиметра, не задев ни одного крупного сосуда или жизненно важного участка головного мозга. Следователи считают, что удар ножом девушке нанес ее 19-летний сожитель во время ссоры. Молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство, заявили в СУСК региона. "Уссурийский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в публикации в телеграм-канале прокуратуры.
https://ria.ru/20230418/zaderzhanie-1866071377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство девушки, арестовали
Суд арестовал жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство своей девушки