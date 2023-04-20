Негатив в отношениях с США сказывается на контроле вооружений, заявил посол
Антонов: общий негатив в отношениях России и США неотделим от вопросов контроля вооружений
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Контроль в сфере вооружений не может происходить независимо от геополитических реалий и общего негатива в отношениях РФ и США, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Общий негатив в российско-американских отношениях не может не сказаться на сфере контроля над вооружениями. Невозможно рассматривать ее в отрыве от военно-политических и геостратегических реалий", - заявил Антонов изданию Newsweek.
По его словам, антироссийская коалиция приобретает ядерное измерение, НАТО провозглашает себя ядерным альянсом и реализуют программу совместных ядерных миссий. Россия же не может позволить себе не учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО при рассмотрении вопроса о дальнейшей судьбе ДСНВ, сказал Антонов.
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"США придерживаются извращенной логики. С одной стороны, они отказываются вести с нами дела как обычно, а с другой - настаивают на возвращении к прежнему сотрудничеству в вопросе верификационного режима. Американским военным явно не терпится попасть на российские базы, где хранится ядерное оружие", - добавил высокопоставленный дипломат.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Сергей Рябков.
Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.