https://ria.ru/20230420/antonov-1866497830.html

Негатив в отношениях с США сказывается на контроле вооружений, заявил посол

Негатив в отношениях с США сказывается на контроле вооружений, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2023

Негатив в отношениях с США сказывается на контроле вооружений, заявил посол

Контроль в сфере вооружений не может происходить независимо от геополитических реалий и общего негатива в отношениях РФ и США, считает посол России в Вашингтоне РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T02:11

2023-04-20T02:11

2023-04-20T02:13

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Контроль в сфере вооружений не может происходить независимо от геополитических реалий и общего негатива в отношениях РФ и США, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Общий негатив в российско-американских отношениях не может не сказаться на сфере контроля над вооружениями. Невозможно рассматривать ее в отрыве от военно-политических и геостратегических реалий", - заявил Антонов изданию Newsweek. По его словам, антироссийская коалиция приобретает ядерное измерение, НАТО провозглашает себя ядерным альянсом и реализуют программу совместных ядерных миссий. Россия же не может позволить себе не учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО при рассмотрении вопроса о дальнейшей судьбе ДСНВ, сказал Антонов. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Сергей Рябков. Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.

https://ria.ru/20230418/antonov-1865964155.html

https://ria.ru/20230418/antonov-1865962389.html

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россия, сша, анатолий антонов, владимир путин, сергей рябков, нато, в мире