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Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве - РИА Новости, 26.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:47 20.04.2023 (обновлено: 15:26 26.04.2023)
https://ria.ru/20230420/aktsiya-1867884530.html
Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве
Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве - РИА Новости, 26.04.2023
Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве
Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве, основной темой работ станут летучие мыши, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-20T13:47
2023-04-26T15:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве, основной темой работ станут летучие мыши, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что "ПаркАрт" – ежегодная природоохранная акция по защите зеленых насаждений с помощью искусства. Рисунки помогают продлить жизнь ослабленному и поврежденному дереву: "раны" консервируются под "лечебным пластырем" из акриловых красок, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают. Сообщается, что в прошлом году в Москве около 60 экокартин появились на 12 природных территориях и в 7 районных скверах и дворах.
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мосприрода, москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы

Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыВосьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве
Восьмой сезон природоохранной акции ПаркАрт стартовал в Москве
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве, основной темой работ станут летучие мыши, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве. В этом году специалисты Мосприроды и волонтеры планируют с помощью рисунков вылечить более 50 деревьев на природных территориях столицы. Основной темой работ станут летучие мыши. Этого зверька — бурого ушана — москвичи выбрали животным года Мосприроды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "ПаркАрт" – ежегодная природоохранная акция по защите зеленых насаждений с помощью искусства. Рисунки помогают продлить жизнь ослабленному и поврежденному дереву: "раны" консервируются под "лечебным пластырем" из акриловых красок, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают.
Сообщается, что в прошлом году в Москве около 60 экокартин появились на 12 природных территориях и в 7 районных скверах и дворах.
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