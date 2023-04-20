Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыВосьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве
Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве, основной темой работ станут летучие мыши, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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"Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве. В этом году специалисты Мосприроды и волонтеры планируют с помощью рисунков вылечить более 50 деревьев на природных территориях столицы. Основной темой работ станут летучие мыши. Этого зверька — бурого ушана — москвичи выбрали животным года Мосприроды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "ПаркАрт" – ежегодная природоохранная акция по защите зеленых насаждений с помощью искусства. Рисунки помогают продлить жизнь ослабленному и поврежденному дереву: "раны" консервируются под "лечебным пластырем" из акриловых красок, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают.
Сообщается, что в прошлом году в Москве около 60 экокартин появились на 12 природных территориях и в 7 районных скверах и дворах.