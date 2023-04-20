https://ria.ru/20230420/aktsiya-1867884530.html

Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве

Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве - РИА Новости, 26.04.2023

Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве

Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве, основной темой работ станут летучие мыши, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-20T13:47

2023-04-20T13:47

2023-04-26T15:26

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мосприрода

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общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Восьмой сезон природоохранной акции "ПаркАрт" стартовал в Москве, основной темой работ станут летучие мыши, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что "ПаркАрт" – ежегодная природоохранная акция по защите зеленых насаждений с помощью искусства. Рисунки помогают продлить жизнь ослабленному и поврежденному дереву: "раны" консервируются под "лечебным пластырем" из акриловых красок, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают. Сообщается, что в прошлом году в Москве около 60 экокартин появились на 12 природных территориях и в 7 районных скверах и дворах.

https://realty.ria.ru/20230321/moskva-1858569869.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, общество, городское хозяйство москвы