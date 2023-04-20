ЕС работает над поиском способов использования замороженных активов России
Спецгруппа ЕС работает над поиском способов использования замороженных российских активов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Специальная рабочая группа ЕС работает над поиском способов использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины, заявила в интервью министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл.
"Еще одной ключевой инициативой шведского председательства является создание специальной рабочей группы, которая в настоящее время работает над поиском способов использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Это означает вызов во многих отношениях, но наш сигнал очень четкий: Россия заплатит за восстановление Украины", - заявила Росвалл в интервью испанскому изданию Razon.
Она отметила, что представительство Швеции сосредоточилось главным образом на оказании поддержки Украине.
Ранее представительство Швеции сообщило, что создаваемая Советом ЕС специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, а также проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический.
Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.