https://ria.ru/20230420/aktivy-1866538663.html

ЕС работает над поиском способов использования замороженных активов России

ЕС работает над поиском способов использования замороженных активов России - РИА Новости, 20.04.2023

ЕС работает над поиском способов использования замороженных активов России

Специальная рабочая группа ЕС работает над поиском способов использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины, заявила в интервью... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:39

2023-04-20T10:39

2023-04-20T10:39

россия

украина

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

дмитрий песков

мария захарова

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Специальная рабочая группа ЕС работает над поиском способов использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины, заявила в интервью министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл. "Еще одной ключевой инициативой шведского председательства является создание специальной рабочей группы, которая в настоящее время работает над поиском способов использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Это означает вызов во многих отношениях, но наш сигнал очень четкий: Россия заплатит за восстановление Украины", - заявила Росвалл в интервью испанскому изданию Razon. Она отметила, что представительство Швеции сосредоточилось главным образом на оказании поддержки Украине. ЕС оценивает замороженные средства Центробанка РФ в 300 миллиардов долларов США. Кроме того, только в ЕС было заморожено более 20 миллиардов частных средств из России. При этом в Брюсселе признали, что еще только предстоит установить точную сумму и местонахождение российских средств. Ранее представительство Швеции сообщило, что создаваемая Советом ЕС специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, а также проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический. Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230419/aktivy-1866487538.html

https://ria.ru/20230413/evrokomissiya-1865067812.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, дмитрий песков, мария захарова