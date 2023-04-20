https://ria.ru/20230420/afera-1866651204.html

На Ставрополье вскрыли масштабную коррупционную аферу в системе ГИБДД

На Ставрополье вскрыли масштабную коррупционную аферу в системе ГИБДД - РИА Новости, 20.04.2023

На Ставрополье вскрыли масштабную коррупционную аферу в системе ГИБДД

Собственная безопасность ГУМВД по Ставропольскому краю организовала служебные проверки в подразделениях краевого УГИБДД, где, по предварительным данным,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:41

2023-04-20T15:41

2023-04-20T15:41

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр – РИА Новости. Собственная безопасность ГУМВД по Ставропольскому краю организовала служебные проверки в подразделениях краевого УГИБДД, где, по предварительным данным, сотрудники использовали одинаковые номера страховых полисов для разных машин и получали взятки за выдачу определенных номеров. "Сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУМВД по Ставропольскому краю проводятся служебные проверки по фактам возможной причастности сотрудников к совершению ряда нарушений", - сообщает региональный полицейский главк в четверг. По предварительным данным полиции, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД при регистрации транспортных средств использовали идентичные номера страховых полисов. "Также выявлены факты получения ими вознаграждения за выдачу государственных регистрационных знаков с определенными буквенно-цифровыми комбинациями", - отмечается в сообщении. Если вина сотрудников будет подтверждена, они будут уволены из органов по отрицательным основаниям. Собранные оперативными сотрудниками материалы направлены в Следственный комитет. Как ранее писал Telegram-канал Baza, всего в отделах ГИБДД выявлено более 600 нарушений, а под подозрение попали якобы более 80 сотрудников. Подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230414/prokuror-1865401294.html

https://ria.ru/20230411/moshennichestvo-1864501406.html

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происшествия, авто, ставропольский край, гибдд мвд рф, угибдд, россия