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На Ставрополье вскрыли масштабную коррупционную аферу в системе ГИБДД
На Ставрополье вскрыли масштабную коррупционную аферу в системе ГИБДД - РИА Новости, 20.04.2023
На Ставрополье вскрыли масштабную коррупционную аферу в системе ГИБДД
Собственная безопасность ГУМВД по Ставропольскому краю организовала служебные проверки в подразделениях краевого УГИБДД, где, по предварительным данным,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:41
2023-04-20T15:41
2023-04-20T15:41
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр – РИА Новости. Собственная безопасность ГУМВД по Ставропольскому краю организовала служебные проверки в подразделениях краевого УГИБДД, где, по предварительным данным, сотрудники использовали одинаковые номера страховых полисов для разных машин и получали взятки за выдачу определенных номеров. "Сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУМВД по Ставропольскому краю проводятся служебные проверки по фактам возможной причастности сотрудников к совершению ряда нарушений", - сообщает региональный полицейский главк в четверг. По предварительным данным полиции, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД при регистрации транспортных средств использовали идентичные номера страховых полисов. "Также выявлены факты получения ими вознаграждения за выдачу государственных регистрационных знаков с определенными буквенно-цифровыми комбинациями", - отмечается в сообщении. Если вина сотрудников будет подтверждена, они будут уволены из органов по отрицательным основаниям. Собранные оперативными сотрудниками материалы направлены в Следственный комитет. Как ранее писал Telegram-канал Baza, всего в отделах ГИБДД выявлено более 600 нарушений, а под подозрение попали якобы более 80 сотрудников. Подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230414/prokuror-1865401294.html
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происшествия, авто, ставропольский край, гибдд мвд рф, угибдд, россия
Происшествия, Авто, Ставропольский край, ГИБДД МВД РФ, УГИБДД, Россия
На Ставрополье вскрыли масштабную коррупционную аферу в системе ГИБДД
В Ставропольском крае раскрыли коррупционную аферу со страховыми полисами в ГИББД
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр – РИА Новости.
Собственная безопасность ГУМВД по Ставропольскому краю организовала
служебные проверки в подразделениях краевого УГИБДД, где, по предварительным данным, сотрудники использовали одинаковые номера страховых полисов для разных машин и получали взятки за выдачу определенных номеров.
"Сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУМВД по Ставропольскому краю проводятся служебные проверки по фактам возможной причастности сотрудников к совершению ряда нарушений", - сообщает региональный полицейский главк в четверг.
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По предварительным данным полиции, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД
при регистрации транспортных средств использовали идентичные номера страховых полисов.
"Также выявлены факты получения ими вознаграждения за выдачу государственных регистрационных знаков с определенными буквенно-цифровыми комбинациями", - отмечается в сообщении.
Если вина сотрудников будет подтверждена, они будут уволены из органов по отрицательным основаниям. Собранные оперативными сотрудниками материалы направлены в Следственный комитет.
Как ранее писал Telegram-канал Baza, всего в отделах ГИБДД выявлено более 600 нарушений, а под подозрение попали якобы более 80 сотрудников. Подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.
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