Посольство в США прокомментировало реакцию СМИ на арест журналиста WSJ
Посольство в США заявило, что американские СМИ вмешиваются в российское правосудие
Здание посольства России в США. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американская пресса пытается вмешаться в российское правосудие, прикрываясь принципами свободы слова, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя реакцию американских СМИ на признание Мосгорсудом ареста обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Во вторник Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца.
"Прикрываясь принципами свободы слова, американская пресса наглым образом пытается вмешаться в российское правосудие, поставить под сомнение его независимость. Отмечаем безответственное поведение редакции The Wall Street Journal, которая призывала выдворить всех работающих в США наших журналистов", - говорится в сообщении.
В посольстве назвали "откровенной манипуляцией" попытки представить Гершковича невинной жертвой, а его деятельность - журналистским долгом.
Дипломаты призвали американские медиа прекратить необоснованные обвинения в подавлении независимой прессы в России. "Вместо этого им следовало бы объективно оценить состояние свободы слова у себя дома", - подытожили в посольстве.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".