https://ria.ru/20230419/zhurnalist-1866217331.html

Посольство в США прокомментировало реакцию СМИ на арест журналиста WSJ

Посольство в США прокомментировало реакцию СМИ на арест журналиста WSJ - РИА Новости, 19.04.2023

Посольство в США прокомментировало реакцию СМИ на арест журналиста WSJ

Американская пресса пытается вмешаться в российское правосудие, прикрываясь принципами свободы слова, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя реакцию... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T04:00

2023-04-19T04:00

2023-04-19T04:00

россия

в мире

сша

екатеринбург

эван гершкович

дмитрий песков

мария захарова

московский городской суд

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американская пресса пытается вмешаться в российское правосудие, прикрываясь принципами свободы слова, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя реакцию американских СМИ на признание Мосгорсудом ареста обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Во вторник Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца. "Прикрываясь принципами свободы слова, американская пресса наглым образом пытается вмешаться в российское правосудие, поставить под сомнение его независимость. Отмечаем безответственное поведение редакции The Wall Street Journal, которая призывала выдворить всех работающих в США наших журналистов", - говорится в сообщении. В посольстве назвали "откровенной манипуляцией" попытки представить Гершковича невинной жертвой, а его деятельность - журналистским долгом. Дипломаты призвали американские медиа прекратить необоснованные обвинения в подавлении независимой прессы в России. "Вместо этого им следовало бы объективно оценить состояние свободы слова у себя дома", - подытожили в посольстве. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".

https://ria.ru/20230406/zaderzhanie-1863580303.html

https://ria.ru/20230411/zhurnalist-1864620698.html

россия

сша

екатеринбург

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россия, в мире, сша, екатеринбург, эван гершкович, дмитрий песков, мария захарова, московский городской суд, фсб