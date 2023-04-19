Рейтинг@Mail.ru
Посольство в США прокомментировало реакцию СМИ на арест журналиста WSJ - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/zhurnalist-1866217331.html
Посольство в США прокомментировало реакцию СМИ на арест журналиста WSJ
Посольство в США прокомментировало реакцию СМИ на арест журналиста WSJ - РИА Новости, 19.04.2023
Посольство в США прокомментировало реакцию СМИ на арест журналиста WSJ
Американская пресса пытается вмешаться в российское правосудие, прикрываясь принципами свободы слова, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя реакцию... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T04:00
2023-04-19T04:00
россия
в мире
сша
екатеринбург
эван гершкович
дмитрий песков
мария захарова
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_170:0:1830:934_1920x0_80_0_0_88a6d39332399bee430720b510877a77.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американская пресса пытается вмешаться в российское правосудие, прикрываясь принципами свободы слова, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя реакцию американских СМИ на признание Мосгорсудом ареста обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Во вторник Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца. "Прикрываясь принципами свободы слова, американская пресса наглым образом пытается вмешаться в российское правосудие, поставить под сомнение его независимость. Отмечаем безответственное поведение редакции The Wall Street Journal, которая призывала выдворить всех работающих в США наших журналистов", - говорится в сообщении. В посольстве назвали "откровенной манипуляцией" попытки представить Гершковича невинной жертвой, а его деятельность - журналистским долгом. Дипломаты призвали американские медиа прекратить необоснованные обвинения в подавлении независимой прессы в России. "Вместо этого им следовало бы объективно оценить состояние свободы слова у себя дома", - подытожили в посольстве. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
https://ria.ru/20230406/zaderzhanie-1863580303.html
https://ria.ru/20230411/zhurnalist-1864620698.html
россия
сша
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_377:0:1622:934_1920x0_80_0_0_54e39dc28c8822b65a4a80e96adae266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, екатеринбург, эван гершкович, дмитрий песков, мария захарова, московский городской суд, фсб
Россия, В мире, США, Екатеринбург, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Московский городской суд, ФСБ
Посольство в США прокомментировало реакцию СМИ на арест журналиста WSJ

Посольство в США заявило, что американские СМИ вмешиваются в российское правосудие

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американская пресса пытается вмешаться в российское правосудие, прикрываясь принципами свободы слова, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя реакцию американских СМИ на признание Мосгорсудом ареста обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Во вторник Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца.
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Рябков обсудил с послом США вопрос о задержании журналиста WSJ
6 апреля, 19:12
"Прикрываясь принципами свободы слова, американская пресса наглым образом пытается вмешаться в российское правосудие, поставить под сомнение его независимость. Отмечаем безответственное поведение редакции The Wall Street Journal, которая призывала выдворить всех работающих в США наших журналистов", - говорится в сообщении.
В посольстве назвали "откровенной манипуляцией" попытки представить Гершковича невинной жертвой, а его деятельность - журналистским долгом.
Дипломаты призвали американские медиа прекратить необоснованные обвинения в подавлении независимой прессы в России. "Вместо этого им следовало бы объективно оценить состояние свободы слова у себя дома", - подытожили в посольстве.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Байден поговорил с родственниками арестованного журналиста WSJ Гершковича
11 апреля, 21:05
 
РоссияВ миреСШАЕкатеринбургЭван ГершковичДмитрий ПесковМария ЗахароваМосковский городской судФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала