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Коммунальные сети обновят в Подмосковье
Коммунальные сети обновят в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2023
Коммунальные сети обновят в Подмосковье
Программа модернизации коммунальной инфраструктуры начала работать в Подмосковье. До конца 2024 года в регионе обновят 940 тыс. км коммунальных сетей. Такой... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:35
2023-04-19T18:35
2023-04-19T18:35
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры начала работать в Подмосковье. До конца 2024 года в регионе обновят 940 тыс. км коммунальных сетей. Такой информацией поделился министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский. Об этом сообщил телеканал "360"."В этом году мы даем старт уникальной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Мы достаточно много сделали в Московской области объектов, связанных непосредственно с подъемом воды, канализацией", – рассказал министр.Благодаря проведенным работам число аварийных случаев на сетях сократится на 10%.Для ремонта строители планируют использовать продукцию компаний со всей России. С помощью обновления сетей удастся улучшить жизнь 1,6 млн человек."Из значимых проектов я бы хотел отметить модернизацию очистных сооружений Сергиева Посада, Павловского Посада. И безусловно, это Пушкинский коллектор. Это один из самых крупных коллекторов в Московской области, который отводит стоки на Щелковские межрайонные очистные сооружения", – обратил внимание Велиховский.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Программа модернизации коммунальной инфраструктуры начала работать в Подмосковье. До конца 2024 года в регионе обновят 940 тыс. км коммунальных сетей. Такой информацией поделился министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"В этом году мы даем старт уникальной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Мы достаточно много сделали в Московской области объектов, связанных непосредственно с подъемом воды, канализацией", – рассказал министр.
Благодаря проведенным работам число аварийных случаев на сетях сократится на 10%.
«
"В программу заложено 212 объектов, из них 38 – это сети водоснабжения, 47 – это сети водоотведения и 127 объектов – это теплоснабжение. Выделено средств 33 млрд рублей", – уточнил Велиховский.
Для ремонта строители планируют использовать продукцию компаний со всей России. С помощью обновления сетей удастся улучшить жизнь 1,6 млн человек.
"Из значимых проектов я бы хотел отметить модернизацию очистных сооружений Сергиева Посада, Павловского Посада. И безусловно, это Пушкинский коллектор. Это один из самых крупных коллекторов в Московской области, который отводит стоки на Щелковские межрайонные очистные сооружения", – обратил внимание Велиховский.