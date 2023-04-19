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Коммунальные сети обновят в Подмосковье

Коммунальные сети обновят в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2023

Коммунальные сети обновят в Подмосковье

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры начала работать в Подмосковье. До конца 2024 года в регионе обновят 940 тыс. км коммунальных сетей. Такой... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:35

2023-04-19T18:35

2023-04-19T18:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры начала работать в Подмосковье. До конца 2024 года в регионе обновят 940 тыс. км коммунальных сетей. Такой информацией поделился министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский. Об этом сообщил телеканал "360"."В этом году мы даем старт уникальной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Мы достаточно много сделали в Московской области объектов, связанных непосредственно с подъемом воды, канализацией", – рассказал министр.Благодаря проведенным работам число аварийных случаев на сетях сократится на 10%.Для ремонта строители планируют использовать продукцию компаний со всей России. С помощью обновления сетей удастся улучшить жизнь 1,6 млн человек."Из значимых проектов я бы хотел отметить модернизацию очистных сооружений Сергиева Посада, Павловского Посада. И безусловно, это Пушкинский коллектор. Это один из самых крупных коллекторов в Московской области, который отводит стоки на Щелковские межрайонные очистные сооружения", – обратил внимание Велиховский.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)