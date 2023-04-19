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Губернатор Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям - РИА Новости, 19.04.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
17:43 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/zhile-1866413313.html
Губернатор Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям
Губернатор Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям - РИА Новости, 19.04.2023
Губернатор Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе рабочей поездки по Староосколькому округу вручил ключи от нового жилья 17-ти семьям, воспитывающим трех... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:43
2023-04-19T17:43
белгородская область
жилье
белгородская область
старый оскол
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе рабочей поездки по Староосколькому округу вручил ключи от нового жилья 17-ти семьям, воспитывающим трех и более детей, сообщила пресс-служба правительства региона. "В Центре культурного развития "Молодёжный" губернатор вручил новосёлам из Старооскольского округа ключи от 17 современных полностью готовых к заселению домов: из них 15 – четырёхкомнатные, а ещё два – шестикомнатные", - говорится в сообщении. Во время встречи с семьями Гладков напомнил о том, что власти Белгородской области реализуют программу по улучшению жилищных условий для многодетных семей с прошлого года. Проекты домов – типовые, подходят для больших семей. По словам губернатора, в домах высокие потолки, выполнен хороший ремонт, а рядом с домами – большие земельные участки. "Рад, что нам удаётся выполнять свои обещания. За последние годы в области значительно увеличилось количество семей, вас стало на две тысячи больше. Я убеждён, что у нас и дальше с вами всё будет получаться", – сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Сразу же после вручения ключей глава региона отправился проверить, в каких условиях теперь будут жить новосёлы на Аквамариновой улице в Старом Осколе. Как добавили в пресс-службе, всем многодетным семьям передали в собственность не только обустроенные дома с увеличенной квадратурой, но также и участки земли.
https://ria.ru/20230330/vozrast-1861799881.html
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жилье, белгородская область, старый оскол, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Жилье, Белгородская область, Старый Оскол, Вячеслав Гладков, Россия
Губернатор Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям

Губернатор Гладков вручил ключи от жилья семнадцати белгородским многодетным семьям

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕЛГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе рабочей поездки по Староосколькому округу вручил ключи от нового жилья 17-ти семьям, воспитывающим трех и более детей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Центре культурного развития "Молодёжный" губернатор вручил новосёлам из Старооскольского округа ключи от 17 современных полностью готовых к заселению домов: из них 15 – четырёхкомнатные, а ещё два – шестикомнатные", - говорится в сообщении.
Во время встречи с семьями Гладков напомнил о том, что власти Белгородской области реализуют программу по улучшению жилищных условий для многодетных семей с прошлого года. Проекты домов – типовые, подходят для больших семей. По словам губернатора, в домах высокие потолки, выполнен хороший ремонт, а рядом с домами – большие земельные участки.
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"Рад, что нам удаётся выполнять свои обещания. За последние годы в области значительно увеличилось количество семей, вас стало на две тысячи больше. Я убеждён, что у нас и дальше с вами всё будет получаться", – сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба.
Сразу же после вручения ключей глава региона отправился проверить, в каких условиях теперь будут жить новосёлы на Аквамариновой улице в Старом Осколе.
«
"Ключи от собственного дома – это самый дорогой и желанный подарок для каждой семьи", - отметила одна из многодетных матерей, поблагодарив власти региона, округа и лично губернатора за поддержку многодетных семей.
Как добавили в пресс-службе, всем многодетным семьям передали в собственность не только обустроенные дома с увеличенной квадратурой, но также и участки земли.
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