https://ria.ru/20230419/zhile-1866413313.html

Губернатор Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям

Губернатор Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям - РИА Новости, 19.04.2023

Губернатор Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе рабочей поездки по Староосколькому округу вручил ключи от нового жилья 17-ти семьям, воспитывающим трех... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:43

2023-04-19T17:43

2023-04-19T17:43

белгородская область

жилье

белгородская область

старый оскол

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе рабочей поездки по Староосколькому округу вручил ключи от нового жилья 17-ти семьям, воспитывающим трех и более детей, сообщила пресс-служба правительства региона. "В Центре культурного развития "Молодёжный" губернатор вручил новосёлам из Старооскольского округа ключи от 17 современных полностью готовых к заселению домов: из них 15 – четырёхкомнатные, а ещё два – шестикомнатные", - говорится в сообщении. Во время встречи с семьями Гладков напомнил о том, что власти Белгородской области реализуют программу по улучшению жилищных условий для многодетных семей с прошлого года. Проекты домов – типовые, подходят для больших семей. По словам губернатора, в домах высокие потолки, выполнен хороший ремонт, а рядом с домами – большие земельные участки. "Рад, что нам удаётся выполнять свои обещания. За последние годы в области значительно увеличилось количество семей, вас стало на две тысячи больше. Я убеждён, что у нас и дальше с вами всё будет получаться", – сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Сразу же после вручения ключей глава региона отправился проверить, в каких условиях теперь будут жить новосёлы на Аквамариновой улице в Старом Осколе. Как добавили в пресс-службе, всем многодетным семьям передали в собственность не только обустроенные дома с увеличенной квадратурой, но также и участки земли.

https://ria.ru/20230330/vozrast-1861799881.html

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белгородская область

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жилье, белгородская область, старый оскол, вячеслав гладков, россия