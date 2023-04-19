https://ria.ru/20230419/zerno-1866414920.html

ЕК предложит скорректировать ввоз зерна в соседние с Украиной страны ЕС

ЕК предложит скорректировать ввоз зерна в соседние с Украиной страны ЕС - РИА Новости, 19.04.2023

ЕК предложит скорректировать ввоз зерна в соседние с Украиной страны ЕС

Еврокомиссия предложит в качестве экстренной меры по защите пострадавших от импорта украинской сельхозпродукции европейских стран скорректировать ввоз в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:48

2023-04-19T17:48

2023-04-19T17:55

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Еврокомиссия предложит в качестве экстренной меры по защите пострадавших от импорта украинской сельхозпродукции европейских стран скорректировать ввоз в соседние с Украиной страны пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив ввоз только с целью последующего экспорта в другие страны ЕС или в третьи страны, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник. По его словам, речь не идет о восстановлении пошлин, но об ограничении ввоза только с целью дальнейшего экспорта в другие страны. Он добавил, что в ближайшее время в ЕС также будет согласован второй пакет помощи пострадавшим фермерам в соседних с Украиной странах общим объемом 100 миллионов евро. Украинские товары в Европе В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год". Кроме того, Еврокомиссия с марта 2022 года запустила так называемые "коридоры солидарности" - сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. Брюссель не смог предложить им никаких мер по разрешению ситуации за последующие полгода. В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию. А в минувшую субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, также стало известно, что и Болгария вводит временный запрета на импорт украинского зерна. В Еврокомиссии обещали изучить это решение, но уже назвали его "неприемлемым". По замыслу ЕК, отвечающей за единый рынок ЕС, украинская сельхозпродукция должна была поступать через европейскую территорию в третьи страны для преодоления продовольственного кризиса. Инициатива ЕС позволила вывезти из Украины 25 миллионов тонн зерновых. Однако значительная часть этих поставок в итоге появлялась на польском рынке, а также оседала в других странах Европы, что привело к резкому падению цен и недовольству местных сельхозпроизводителей. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества поставляется на польский рынок по демпинговым ценам, в результате чего цены на продукцию местных производителей сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна. Еврокомиссия заявила о намерении выделить 112 миллионов евро на компенсации польским, румынским и болгарским фермерам. Как пояснили в Еврокомиссии, при принятии такого решения учитываются проблемы не отдельного региона Евросоюза, а общего рынка в целом В ЕК заявили, что хотят поддерживать Украину, но также хотят "быть уверенными в том, что по европейскому рынку не будет нанесен сильный удар".

https://ria.ru/20230419/slovakiya-1866397219.html

https://ria.ru/20230418/konvoy-1866186019.html

https://ria.ru/20230418/bolgariya-1866146440.html

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украина, польша, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, в мире