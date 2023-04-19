https://ria.ru/20230419/zerno-1866407291.html

В ЕС объяснили задержку украинского зерна в нескольких странах союза

В ЕС объяснили задержку украинского зерна в нескольких странах союза - РИА Новости, 19.04.2023

В ЕС объяснили задержку украинского зерна в нескольких странах союза

Страны Евросоюза готовы покупать украинское зерно, скопившееся в приграничных с Украиной странах, но сложная транспортировка делает его стоимость слишком... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:24

2023-04-19T17:24

2023-04-19T17:24

украина

польша

брюссель

евросоюз

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Страны Евросоюза готовы покупать украинское зерно, скопившееся в приграничных с Украиной странах, но сложная транспортировка делает его стоимость слишком высокой и вынуждает государства ЕС искать других поставщиков, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Причиной того, что украинское зерно не распределяется дальше по странам ЕС, являются логистические расходы. Страны ЕС нуждались в дополнительных объемах, к примеру, кукурузы… Но такие страны, как Испания, в последнее время покупали зерно в Южной Америке, поскольку это дешевле. Привозить его с Украины было слишком дорого", - пояснил он. Европейский представитель высказался за развитие инвестиций в транспортные возможности как внутри Евросоюза, так и на Украине. "Это, конечно, не вопрос ближайшего времени, это долгосрочные задачи", - указал он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду направила ответ на письмо пяти приграничных с Украиной стран с предложениями по урегулированию кризиса, вызванного украинской сельхозпродукцией. Она, в частности, пообещала второй пакет поддержки фермеров в размере 100 миллионов евро (первый пакет составил чуть более 56 миллионов евро), а также экстренные меры по защите европейских сельхозпроизводителей. При этом, глава ЕК подчеркнула, что настаивает на продлении решения о беспошлинном ввозе товаров с Украины еще на год до 5 июня 2024 года. В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год". Кроме того, Еврокомиссия с марта 2022 года запустила так называемые "коридоры солидарности" - сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. Брюссель не смог предложить им никаких мер по разрешению ситуации за последующие полгода. В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию. А в минувшую субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, также стало известно, что и Болгария вводит временный запрет на импорт украинского зерна. В Еврокомиссии обещали изучить это решение, но уже назвали его "неприемлемым". По замыслу ЕК, отвечающей за единый рынок ЕС, украинская сельхозпродукция должна была поступать через европейскую территорию в третьи страны для преодоления продовольственного кризиса. Инициатива ЕС позволила вывезти из Украины 25 миллионов тонн зерновых. Однако значительная часть этих поставок в итоге появлялась на польском рынке, а также оседала в других странах Европы, что привело к резкому падению цен и недовольству местных сельхозпроизводителей. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества поставляется на польский рынок по демпинговым ценам, в результате чего цены на продукцию местных производителей сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна. Как пояснили в Еврокомиссии, при принятии решения о продлении беспошлинного ввоза украинских товаров учитываются проблемы не отдельного региона Евросоюза, а общего рынка в целом. "При подготовке предложения о продлении решения о приостановке взимание пошлин Еврокомиссия, в том числе, учитывает ситуацию на рынке. Мы хотим поддерживать Украину, но хотим также быть уверенными в том, что по европейскому рынку не будет нанесен сильный удар… Что касается отмены решения, то это возможно, если пострадал весь общий рынок ЕС, а не только его часть", - заявляли в ЕК.

https://ria.ru/20230419/zapret-1866350339.html

https://ria.ru/20230418/zerno-1866066088.html

украина

польша

брюссель

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украина, польша, брюссель, евросоюз, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, в мире