https://ria.ru/20230419/zelenskiy-1866367801.html

Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей

Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 19.04.2023

Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей

Владимир Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:38

2023-04-19T15:38

2023-04-19T15:38

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

украина

владимир зеленский

польша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей. "Волынь. Граница Украины с Беларусью и Польшей. Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте (русское название – Артемовск - ред.). Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут", - написал Зеленский в телеграм-канале. Он добавил, что гордится пограничниками, и пожелал им сохранить "мощь, справедливость и ярость". Ранее сообщалось, что украинские военные совместно с волонтерами продолжают усиливать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, в Волынской области начали возводить блиндажи и копать окопы. Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.

https://ria.ru/20230327/ukraina-1861023171.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, владимир зеленский, польша, ситуация в днр и лнр