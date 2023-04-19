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Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/zelenskiy-1866367801.html
Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей
Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 19.04.2023
Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей
Владимир Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:38
2023-04-19T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
владимир зеленский
польша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей. "Волынь. Граница Украины с Беларусью и Польшей. Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте (русское название – Артемовск - ред.). Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут", - написал Зеленский в телеграм-канале. Он добавил, что гордится пограничниками, и пожелал им сохранить "мощь, справедливость и ярость". Ранее сообщалось, что украинские военные совместно с волонтерами продолжают усиливать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, в Волынской области начали возводить блиндажи и копать окопы. Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.
https://ria.ru/20230327/ukraina-1861023171.html
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в мире, белоруссия, украина, владимир зеленский, польша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский, Польша, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей

Зеленский заявил, что съездил в Волынскую область на границу с Белоруссией и Польшей

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей.
"Волынь. Граница Украины с Беларусью и Польшей. Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте (русское название – Артемовск - ред.). Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут", - написал Зеленский в телеграм-канале. Он добавил, что гордится пограничниками, и пожелал им сохранить "мощь, справедливость и ярость".
Ранее сообщалось, что украинские военные совместно с волонтерами продолжают усиливать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, в Волынской области начали возводить блиндажи и копать окопы.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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27 марта, 17:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаВладимир ЗеленскийПольшаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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