https://ria.ru/20230419/zasedanie-1866354113.html

Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления - РИА Новости, 19.04.2023

Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет в режиме видеосвязи заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления, сообщает... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:05

2023-04-19T15:05

2023-04-19T15:07

владимир путин

политика

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет в режиме видеосвязи заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцатого апреля глава государства проведет в режиме видеосвязи заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления. На обсуждение будут вынесены вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти", - говорится в сообщении.Отмечается, что заседание пройдет в преддверии Дня местного самоуправления, отмечаемого 21 апреля.Совет является консультативно-совещательным органом, созданным в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления. В его состав входят главы муниципальных образований всех уровней, от крупных городов и районов, до небольших сельских поселений.Предыдущее заседание Совета состоялось в январе 2020 года в городе Красногорске Московской области.

https://ria.ru/20230419/sovet-1866334269.html

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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владимир путин, политика, россия, красногорск, московская область (подмосковье)