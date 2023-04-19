https://ria.ru/20230419/zasedanie-1866354113.html
Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления - РИА Новости, 19.04.2023
Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет в режиме видеосвязи заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления, сообщает... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:05
2023-04-19T15:05
2023-04-19T15:07
владимир путин
политика
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет в режиме видеосвязи заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцатого апреля глава государства проведет в режиме видеосвязи заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления. На обсуждение будут вынесены вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти", - говорится в сообщении.Отмечается, что заседание пройдет в преддверии Дня местного самоуправления, отмечаемого 21 апреля.Совет является консультативно-совещательным органом, созданным в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления. В его состав входят главы муниципальных образований всех уровней, от крупных городов и районов, до небольших сельских поселений.Предыдущее заседание Совета состоялось в январе 2020 года в городе Красногорске Московской области.
https://ria.ru/20230419/sovet-1866334269.html
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
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владимир путин, политика, россия, красногорск, московская область (подмосковье)
Владимир Путин, Политика, Россия, Красногорск, Московская область (Подмосковье)
Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет в режиме видеосвязи заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления, сообщает пресс-служба
Кремля.
"Двадцатого апреля глава государства проведет в режиме видеосвязи заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления. На обсуждение будут вынесены вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание пройдет в преддверии Дня местного самоуправления, отмечаемого 21 апреля.
Совет является консультативно-совещательным органом, созданным в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления. В его состав входят главы муниципальных образований всех уровней, от крупных городов и районов, до небольших сельских поселений.
Предыдущее заседание Совета состоялось в январе 2020 года в городе Красногорске Московской области
.
Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте