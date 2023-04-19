https://ria.ru/20230419/zabastovka-1866420206.html

В Германии из-за забастовки сотрудников аэропортов отменили сотни рейсов

В Германии из-за забастовки сотрудников аэропортов отменили сотни рейсов - РИА Новости, 19.04.2023

В Германии из-за забастовки сотрудников аэропортов отменили сотни рейсов

В четверг в результате анонсированной ранее профсоюзом Verdi забастовки сотрудников аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн отменены уже сотни вылетов. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:57

2023-04-19T17:57

2023-04-19T17:57

в мире

гамбург (город)

дюссельдорф

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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. В четверг в результате анонсированной ранее профсоюзом Verdi забастовки сотрудников аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн отменены уже сотни вылетов. Ранее Verdi анонсировал на четверг и пятницу проведение забастовки, в ходе которой сотрудники отрасли аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн потребуют повысить надбавки за внеурочную работу и ненормированный график. По данным аэропорта Гамбурга, опубликованным на сайте воздушной гавани, отменены все 308 регулярных рейса в оба дня проведения забастовки. Данные отмены затронут в общей сложности 80 000 пассажиров. Согласно заявлениям пресс-службы аэропортов Дюссельдорф и Кёльн-Бонн, забастовка приведёт к значительным сбоям в работе, но точное количество отменённых рейсов не называется.

https://ria.ru/20230327/npz-1860967551.html

гамбург (город)

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в мире, гамбург (город), дюссельдорф