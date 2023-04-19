https://ria.ru/20230419/zabastovka-1866420206.html
В Германии из-за забастовки сотрудников аэропортов отменили сотни рейсов
В Германии из-за забастовки сотрудников аэропортов отменили сотни рейсов - РИА Новости, 19.04.2023
В Германии из-за забастовки сотрудников аэропортов отменили сотни рейсов
В четверг в результате анонсированной ранее профсоюзом Verdi забастовки сотрудников аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн отменены уже сотни вылетов. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:57
2023-04-19T17:57
2023-04-19T17:57
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. В четверг в результате анонсированной ранее профсоюзом Verdi забастовки сотрудников аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн отменены уже сотни вылетов. Ранее Verdi анонсировал на четверг и пятницу проведение забастовки, в ходе которой сотрудники отрасли аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн потребуют повысить надбавки за внеурочную работу и ненормированный график. По данным аэропорта Гамбурга, опубликованным на сайте воздушной гавани, отменены все 308 регулярных рейса в оба дня проведения забастовки. Данные отмены затронут в общей сложности 80 000 пассажиров. Согласно заявлениям пресс-службы аэропортов Дюссельдорф и Кёльн-Бонн, забастовка приведёт к значительным сбоям в работе, но точное количество отменённых рейсов не называется.
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в мире, гамбург (город), дюссельдорф
В мире, Гамбург (город), Дюссельдорф
В Германии из-за забастовки сотрудников аэропортов отменили сотни рейсов
В Дюссельдорфе, Гамбурге из-за забастовки сотрудников аэропортов отменили сотни рейсов
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. В четверг в результате анонсированной ранее профсоюзом Verdi забастовки сотрудников аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн отменены уже сотни вылетов.
Ранее Verdi анонсировал на четверг и пятницу проведение забастовки, в ходе которой сотрудники отрасли аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн потребуют повысить надбавки за внеурочную работу и ненормированный график.
По данным аэропорта Гамбурга, опубликованным на сайте воздушной гавани, отменены все 308 регулярных рейса в оба дня проведения забастовки. Данные отмены затронут в общей сложности 80 000 пассажиров.
Согласно заявлениям пресс-службы аэропортов Дюссельдорф и Кёльн-Бонн, забастовка приведёт к значительным сбоям в работе, но точное количество отменённых рейсов не называется.
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