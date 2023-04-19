https://ria.ru/20230419/vzryv-1866384008.html

Украинца, устроившего взрыв в здании МРЭО Мелитополя, будут судить

Украинца, устроившего взрыв в здании МРЭО Мелитополя, будут судить - РИА Новости, 19.04.2023

Украинца, устроившего взрыв в здании МРЭО Мелитополя, будут судить

Южный окружной военный суд назначил на 2 мая первое слушание по существу дела гражданина Украины Дмитрия Голубева, который, по версии следствия, устроил взрыв в РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:23

2023-04-19T16:23

2023-04-19T16:23

мелитополь

запорожская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 2 мая первое слушание по существу дела гражданина Украины Дмитрия Голубева, который, по версии следствия, устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе и планировал еще два теракта. По информации суда, уголовное дело поступило 11 апреля. Голубеву вменяют статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности". В среду состоялось предварительное слушание. "Заседание по уголовному делу в отношении Голубева назначено на 10.00 мск 2 мая", - сказал РИА Новости представитель суда. По информации источника агентства в правоохранительных органах, в конце февраля - начале августа 2022 года Голубев, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Под его руководством он прошел обучение, в частности, по изготовлению СВУ. Позже, получив составные части взрывных устройств, Голубев перевез их в Мелитополь и спрятал в тайнике, а потом сделал из них три взрывных устройства. От сотрудника военной разведки Украины, по данным источника, Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы: на участке дороги, в зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе. Голубев 8 августа установил одно из СВУ на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области. Взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ. 10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания. Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но не смог, так как силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой.

https://ria.ru/20230413/melitopol-1865012396.html

https://ria.ru/20230408/predmet-1863932641.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мелитополь, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность