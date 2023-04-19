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В районе аэропорта Хартума раздался звук взрыва
В районе аэропорта Хартума раздался звук взрыва - РИА Новости, 19.04.2023
В районе аэропорта Хартума раздался звук взрыва
Звук взрыва раздался в районе аэропорта суданской столицы Хартум, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:02
2023-04-19T09:02
2023-04-19T09:02
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хартум (город)
столкновения в хартуме
судан
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ХАРТУМ, 19 апр - РИА Новости. Звук взрыва раздался в районе аэропорта суданской столицы Хартум, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники. "В районе аэропорта Хартума был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении. В настоящий момент данных о пострадавших не поступало. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и регулярной армией, которые, по данным ООН, унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши заявил, что армия согласилась на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.
https://ria.ru/20230417/krym-1865829476.html
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в мире, хартум (город), столкновения в хартуме, судан
В мире, Хартум (город), Столкновения в Хартуме, Судан
В районе аэропорта Хартума раздался звук взрыва
Sky News Arabia: звук взрыва раздался в районе аэропорта суданской столицы Хартум