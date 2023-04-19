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Губернатор Кубани рекомендовал работодателям сделать Радоницу выходным днем - РИА Новости, 19.04.2023
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Краснодарский край
 
17:11 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/vykhodnoy-1866402540.html
Губернатор Кубани рекомендовал работодателям сделать Радоницу выходным днем
Губернатор Кубани рекомендовал работодателям сделать Радоницу выходным днем - РИА Новости, 19.04.2023
Губернатор Кубани рекомендовал работодателям сделать Радоницу выходным днем
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рекомендовал работодателям региона сделать выходным день поминовения усопших -... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:11
2023-04-19T17:11
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
русская православная церковь
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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рекомендовал работодателям региона сделать выходным день поминовения усопших - Радоницу, которая в этом году отмечается 25 апреля. "Что касается Радоницы. В этом году традиционно рекомендовал работодателям сделать 25 апреля выходным днем. Многие жители края в этот день пойдут на кладбища, в храмы", - написал Кондратьев. Отмечается, что губернатор поручил главам муниципалитетов продумать схему движения общественного транспорта и автомобилей в этот день, чтобы люди не стояли в пробках. В местах скопления людей будет организовано дежурство сотрудников полиции и казаков, добавил глава региона. Радоница, или "Родительский день" - специальный день для посещения кладбища и поминовения усопших, который в Русской православной церкви отмечают на девятый день после Пасхи. В этот день верующие обычно посещают могилы близких, чтобы помолиться об их душах.
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краснодарский край, вениамин кондратьев, русская православная церковь
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Русская православная церковь
Губернатор Кубани рекомендовал работодателям сделать Радоницу выходным днем

Губернатор Кубани Кондратьев рекомендовал работодателям сделать Радоницу выходным днем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рекомендовал работодателям региона сделать выходным день поминовения усопших - Радоницу, которая в этом году отмечается 25 апреля.
"Что касается Радоницы. В этом году традиционно рекомендовал работодателям сделать 25 апреля выходным днем. Многие жители края в этот день пойдут на кладбища, в храмы", - написал Кондратьев.
Отмечается, что губернатор поручил главам муниципалитетов продумать схему движения общественного транспорта и автомобилей в этот день, чтобы люди не стояли в пробках. В местах скопления людей будет организовано дежурство сотрудников полиции и казаков, добавил глава региона.
Радоница, или "Родительский день" - специальный день для посещения кладбища и поминовения усопших, который в Русской православной церкви отмечают на девятый день после Пасхи. В этот день верующие обычно посещают могилы близких, чтобы помолиться об их душах.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевРусская православная церковь
 
 
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