https://ria.ru/20230419/vykhodnoy-1866402540.html

Губернатор Кубани рекомендовал работодателям сделать Радоницу выходным днем

Губернатор Кубани рекомендовал работодателям сделать Радоницу выходным днем - РИА Новости, 19.04.2023

Губернатор Кубани рекомендовал работодателям сделать Радоницу выходным днем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рекомендовал работодателям региона сделать выходным день поминовения усопших -... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:11

2023-04-19T17:11

2023-04-19T17:11

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152916/64/1529166438_0:248:2757:1799_1920x0_80_0_0_ba93537fce540f44e41cea12e9681d8f.jpg

КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рекомендовал работодателям региона сделать выходным день поминовения усопших - Радоницу, которая в этом году отмечается 25 апреля. "Что касается Радоницы. В этом году традиционно рекомендовал работодателям сделать 25 апреля выходным днем. Многие жители края в этот день пойдут на кладбища, в храмы", - написал Кондратьев. Отмечается, что губернатор поручил главам муниципалитетов продумать схему движения общественного транспорта и автомобилей в этот день, чтобы люди не стояли в пробках. В местах скопления людей будет организовано дежурство сотрудников полиции и казаков, добавил глава региона. Радоница, или "Родительский день" - специальный день для посещения кладбища и поминовения усопших, который в Русской православной церкви отмечают на девятый день после Пасхи. В этот день верующие обычно посещают могилы близких, чтобы помолиться об их душах.

https://ria.ru/20230407/kuban-1863822045.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев, русская православная церковь