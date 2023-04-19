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В Киеве паника: Зеленского поставили перед страшным выбором

В Киеве паника: Зеленского поставили перед страшным выбором - РИА Новости, 19.04.2023

В Киеве паника: Зеленского поставили перед страшным выбором

Чем больше в зоне СВО подсыхают грунты в полях, тем чаще слышны разговоры о скором украинском наступлении. Еще зимой Киев пытался убедить весь мир в том, что по РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:18

2023-04-19T14:18

2023-04-19T14:18

киев

украина

сша

владимир зеленский

денис шмыгаль

энтони блинкен

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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Чем больше в зоне СВО подсыхают грунты в полях, тем чаще слышны разговоры о скором украинском наступлении. Еще зимой Киев пытался убедить весь мир в том, что по весне отвоюет все утраченные территории и даже постучится в двери Крыма.Затишье на фронтеОднако апрель уже подходит к концу, а стремительных прорывов ВСУ пока что не продемонстрировали. Возможно, хваленые ударные корпуса, которые натаскивали натовские инструкторы, не готовы к масштабной операции.Внезапно выяснилось, что у армии заканчиваются ракеты для ПВО большой и средней дальности, а западные поставки не способны восполнить пустеющие арсеналы.Дефицит боеприпасов может привести к тому, что украинской армии придется наступать без "зонтика" зенитно-ракетных комплексов. В этом случае, растянувшиеся в широких полях Донбасса войсковые колонны станут легкой добычей для российской авиации. Останется без защиты и артиллерия, которая должна будет обеспечить частям мощную огневую поддержку. А без нее любое наступление быстро захлебнется.Есть проблемы и с поставками техники. На днях президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что Запад оказывает помощь недостаточно быстро. Он призвал ускорить процесс, чтобы переломить ситуацию на фронте.Это может говорить о том, что новые корпуса еще недостаточно укомплектованы. А личный состав не обучен пользоваться машинами. Лишнее тому доказательство – украинцы уже угробили один из "Леопардов", умудрившись каким-то образом оторвать ему на полигоне башню.США подгоняютОпасения Киева понятны. Провал наступления может резко снизить объемы военной и финансовой помощи со стороны Запада. Поэтому и тянут до последнего, сдвигая сроки операции.Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что атаку, возможно, предпримут летом. А издание Bloomberg не исключает, что операцию и вовсе перенесут на следующий год.В то же время, официальный Вашингтон ненавязчиво подталкивает Киев начать поскорее.Госсекретарь США Энтони Блинкен прямо заявил, что ВСУ должны перейти в наступление уже в ближайшее время. Одновременно координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби в интервью CNN сообщил что последующие несколько недель станут для Украины решающими. А буквально накануне замглавы Пентагона Колин Каль сообщил, что ресурсы Вашингтона для поддержки Киева небезграничные.Подобная риторика выглядит, как прямое указание Киеву поторопиться. Белому дому не важны жизни украинским солдат, им нужен результат.Для действующей американской администрации эта тема – краеугольный камень избирательной кампании Джо Байдена, с которой он в следующем году собирается пойти на выборы. И ему нужно как-то объяснить электорату, почему США влили в далекую восточноевропейскую страну уже больше 100 миллиардов бюджетных долларов.Если колоссальные объемы военной поддержки не смогут помочь Украине одержать победу на поле боя, это будет уже второй серьезный провал американского внешнеполитического блока. После поспешного бегства американской армии из Афганистана.Такого демократам не простят даже их убежденные сторонники.

киев

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сша

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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киев, украина, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, энтони блинкен, вооруженные силы украины, министерство обороны сша