https://ria.ru/20230419/vstrecha-1866431133.html

Володин провел встречу с директором Росгвардии

Володин провел встречу с директором Росгвардии - РИА Новости, 19.04.2023

Володин провел встречу с директором Росгвардии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым, на которой обсуждались вопросы законодательного обеспечения... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:16

2023-04-19T18:16

2023-04-19T18:23

специальная военная операция на украине

вячеслав володин

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым, на которой обсуждались вопросы законодательного обеспечения деятельности Росгвардии, в том числе в связи с задачами в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым. На встрече обсудили вопросы законодательного обеспечения деятельности Росгвардии, прежде всего в связи с выполнением задач в зоне специальной военной операций", - говорится в сообщении. Володин отметил, что лица, защищающие страну, и их семьи должны быть обеспечены всем необходимым. "Эти вопросы будут на приоритетном контроле, мы понимаем свою ответственность и всегда будем благодарны тем, кто сейчас делает все, чтобы граждане жили в мире и спокойствии", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Спикер Госдумы также вручил награды ГД отличившимся военнослужащим Росгвардии.

https://ria.ru/20230418/vstrecha-1866119995.html

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вячеслав володин, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество