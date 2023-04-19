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Володин провел встречу с директором Росгвардии - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 19.04.2023 (обновлено: 18:23 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/vstrecha-1866431133.html
Володин провел встречу с директором Росгвардии
Володин провел встречу с директором Росгвардии - РИА Новости, 19.04.2023
Володин провел встречу с директором Росгвардии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым, на которой обсуждались вопросы законодательного обеспечения... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:16
2023-04-19T18:23
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым, на которой обсуждались вопросы законодательного обеспечения деятельности Росгвардии, в том числе в связи с задачами в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым. На встрече обсудили вопросы законодательного обеспечения деятельности Росгвардии, прежде всего в связи с выполнением задач в зоне специальной военной операций", - говорится в сообщении. Володин отметил, что лица, защищающие страну, и их семьи должны быть обеспечены всем необходимым. "Эти вопросы будут на приоритетном контроле, мы понимаем свою ответственность и всегда будем благодарны тем, кто сейчас делает все, чтобы граждане жили в мире и спокойствии", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Спикер Госдумы также вручил награды ГД отличившимся военнослужащим Росгвардии.
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вячеслав володин, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Общество
Володин провел встречу с директором Росгвардии

Володин провел встречу с директором Росгвардии Золотовым

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым, на которой обсуждались вопросы законодательного обеспечения деятельности Росгвардии, в том числе в связи с задачами в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым. На встрече обсудили вопросы законодательного обеспечения деятельности Росгвардии, прежде всего в связи с выполнением задач в зоне специальной военной операций", - говорится в сообщении.
Володин отметил, что лица, защищающие страну, и их семьи должны быть обеспечены всем необходимым. "Эти вопросы будут на приоритетном контроле, мы понимаем свою ответственность и всегда будем благодарны тем, кто сейчас делает все, чтобы граждане жили в мире и спокойствии", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Спикер Госдумы также вручил награды ГД отличившимся военнослужащим Росгвардии.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ВолодинВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФОбщество
 
 
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