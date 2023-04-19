https://ria.ru/20230419/vstrecha-1866431133.html
Володин провел встречу с директором Росгвардии
Володин провел встречу с директором Росгвардии - РИА Новости, 19.04.2023
Володин провел встречу с директором Росгвардии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым, на которой обсуждались вопросы законодательного обеспечения... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:16
2023-04-19T18:16
2023-04-19T18:23
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866433022_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_1c7ae98da71e031f63891d8ed97a92c0.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым, на которой обсуждались вопросы законодательного обеспечения деятельности Росгвардии, в том числе в связи с задачами в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым. На встрече обсудили вопросы законодательного обеспечения деятельности Росгвардии, прежде всего в связи с выполнением задач в зоне специальной военной операций", - говорится в сообщении. Володин отметил, что лица, защищающие страну, и их семьи должны быть обеспечены всем необходимым. "Эти вопросы будут на приоритетном контроле, мы понимаем свою ответственность и всегда будем благодарны тем, кто сейчас делает все, чтобы граждане жили в мире и спокойствии", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Спикер Госдумы также вручил награды ГД отличившимся военнослужащим Росгвардии.
https://ria.ru/20230418/vstrecha-1866119995.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866433022_1005:0:2508:1127_1920x0_80_0_0_6cc40a8c44deebea37029fd10b4c62e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Общество
Володин провел встречу с директором Росгвардии
Володин провел встречу с директором Росгвардии Золотовым
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым, на которой обсуждались вопросы законодательного обеспечения деятельности Росгвардии, в том числе в связи с задачами в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба
Госдумы.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым. На встрече обсудили вопросы законодательного обеспечения деятельности Росгвардии, прежде всего в связи с выполнением задач в зоне специальной военной операций", - говорится в сообщении.
Володин отметил, что лица, защищающие страну, и их семьи должны быть обеспечены всем необходимым. "Эти вопросы будут на приоритетном контроле, мы понимаем свою ответственность и всегда будем благодарны тем, кто сейчас делает все, чтобы граждане жили в мире и спокойствии", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Спикер Госдумы также вручил награды ГД отличившимся военнослужащим Росгвардии.
Володин провел встречу с Набиуллиной