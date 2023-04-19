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Житель Индии, считавшийся умершим от COVID-19, внезапно вернулся к семье

Житель Индии, считавшийся умершим от COVID-19, внезапно вернулся к семье - РИА Новости, 19.04.2023

Житель Индии, считавшийся умершим от COVID-19, внезапно вернулся к семье

В Индии мужчина, считавшийся умершим от COVID-19 и кремированным, вернулся к семье после двух лет заточения у бандитов, пишет газета The Times of India. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T06:14

2023-04-19T06:14

2023-04-19T10:47

в мире

индия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Индии мужчина, считавшийся умершим от COVID-19 и кремированным, вернулся к семье после двух лет заточения у бандитов, пишет газета The Times of India.Тридцатипятилетний Камлеш Патидар, отец двоих детей, в феврале 2021 года заразился коронавирусом и попал в больницу города Вадодара. Через некоторое время родным сообщили, что он скончался."Я жила как вдова с февраля 2021 года. Мы провели все ритуалы, которые совершаются после смерти члена семьи", — рассказала газете жена Патидара Рекха.В больнице родственникам показали тело под простыней, заявив, что это и есть Патидар. Затем его кремировали. "Мы доверяли врачам. Мы смирились со своей судьбой и остались жить в печали", — сказал Махеш Патидар, родственник мужчины.Однако в минувшую субботу, 15 апреля 2023 года, покойник внезапно объявился на пороге дома своего дяди. "Рекха была переполнена эмоциями и не могла говорить", — рассказал изданию отец Патадара, 69-летний Гендалал. По словам родственников, им казалось, что они видели что-то в полусне.Сам Патадар объяснил, что все это время был в заточении у некой банды, которая накачивала его наркотиками. После выздоровления от коронавируса его похитили и держали взаперти, сбежать ему удалось только сейчас, добавил один из родственников "воскресшего".Полиция сейчас занимается расследованием обстоятельств похищения.

https://ria.ru/20230416/indiya-1865681654.html

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в мире, индия, коронавирус covid-19