https://ria.ru/20230419/vozmeschenie-1866355771.html
Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям
Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям - РИА Новости, 19.04.2023
Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям
Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:09
2023-04-19T15:09
2023-04-19T15:09
россия
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. Документ подготовлен в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученного 21 февраля. Глава государства подчеркнул необходимость гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и предложил вдвое повысить страховое покрытие для таких накоплений - до 2,8 миллиона рублей. Действующее законодательство гарантирует возмещение таких накоплений в пределах 1,4 миллиона рублей. Закон увеличивает эту сумму вдвое. Соответствующие изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования. Согласно пояснительной записке к нему, повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 миллиона рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики. По итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 миллиона человек.
https://ria.ru/20230410/pensiya-1864294887.html
https://ria.ru/20230407/pensiya-1863795046.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, владимир путин, общество
Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, Общество
Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям
Госдума увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям до 2,8 миллиона рублей
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям.
Документ подготовлен в целях реализации послания президента России Владимира Путина
Федеральному собранию, озвученного 21 февраля. Глава государства подчеркнул необходимость гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и предложил вдвое повысить страховое покрытие для таких накоплений - до 2,8 миллиона рублей.
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Действующее законодательство гарантирует возмещение таких накоплений в пределах 1,4 миллиона рублей. Закон увеличивает эту сумму вдвое. Соответствующие изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).
Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Согласно пояснительной записке к нему, повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 миллиона рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики.
По итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 миллиона человек.
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