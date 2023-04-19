https://ria.ru/20230419/vozmeschenie-1866355771.html

Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям

Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям - РИА Новости, 19.04.2023

Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям

Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:09

2023-04-19T15:09

2023-04-19T15:09

россия

госдума рф

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793836358_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233d516cbf2afbbe498a90ba0f7f5ac5.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. Документ подготовлен в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученного 21 февраля. Глава государства подчеркнул необходимость гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и предложил вдвое повысить страховое покрытие для таких накоплений - до 2,8 миллиона рублей. Действующее законодательство гарантирует возмещение таких накоплений в пределах 1,4 миллиона рублей. Закон увеличивает эту сумму вдвое. Соответствующие изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования. Согласно пояснительной записке к нему, повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 миллиона рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики. По итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 миллиона человек.

https://ria.ru/20230410/pensiya-1864294887.html

https://ria.ru/20230407/pensiya-1863795046.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, владимир путин, общество