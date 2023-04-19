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Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям - РИА Новости, 19.04.2023
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15:09 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/vozmeschenie-1866355771.html
Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям
Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям - РИА Новости, 19.04.2023
Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям
Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:09
2023-04-19T15:09
россия
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. Документ подготовлен в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученного 21 февраля. Глава государства подчеркнул необходимость гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и предложил вдвое повысить страховое покрытие для таких накоплений - до 2,8 миллиона рублей. Действующее законодательство гарантирует возмещение таких накоплений в пределах 1,4 миллиона рублей. Закон увеличивает эту сумму вдвое. Соответствующие изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования. Согласно пояснительной записке к нему, повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 миллиона рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики. По итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 миллиона человек.
https://ria.ru/20230410/pensiya-1864294887.html
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россия, госдума рф, владимир путин, общество
Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, Общество
Госдума вдвое увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям

Госдума увеличила гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям до 2,8 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям.
Документ подготовлен в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученного 21 февраля. Глава государства подчеркнул необходимость гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и предложил вдвое повысить страховое покрытие для таких накоплений - до 2,8 миллиона рублей.
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Действующее законодательство гарантирует возмещение таких накоплений в пределах 1,4 миллиона рублей. Закон увеличивает эту сумму вдвое. Соответствующие изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).
Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Согласно пояснительной записке к нему, повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 миллиона рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики.
По итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 миллиона человек.
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