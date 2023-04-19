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Кравцов заявил, что Россия побеждает в информационной войне с Западом - РИА Новости, 19.04.2023
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13:00 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/voyna-1866300284.html
Кравцов заявил, что Россия побеждает в информационной войне с Западом
Кравцов заявил, что Россия побеждает в информационной войне с Западом - РИА Новости, 19.04.2023
Кравцов заявил, что Россия побеждает в информационной войне с Западом
Россия сегодня побеждает в информационной войне с Западом, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:00
2023-04-19T13:00
общество
россия
симферополь
сергей кравцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Россия сегодня побеждает в информационной войне с Западом, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что информационный фронт против России открыли западные страны. "Целью этой войны являются дети. Расшатать ситуацию изнутри, посеять панику, хаос, дать недостоверную информацию для того, чтобы были сомнения, здесь были волнения. Но это не удается, мы побеждаем в информационной войне и скоро победа в специальной военной операции, и с этой победой, я уверен, мы победим и нацизм", - сказал Кравцов в ходе круглого стола, посвященного объявлению Второго Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!". Министр в среду принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 гг. "Концлагерь "Красный" под Симферополем. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции, посвященной Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны "Молодым хранить память".
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общество, россия, симферополь, сергей кравцов
Общество, Россия, Симферополь, Сергей Кравцов
Кравцов заявил, что Россия побеждает в информационной войне с Западом

Министр просвещения Кравцов: Россия сегодня побеждает в информационной войне с Западом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Россия сегодня побеждает в информационной войне с Западом, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Он подчеркнул, что информационный фронт против России открыли западные страны.
"Целью этой войны являются дети. Расшатать ситуацию изнутри, посеять панику, хаос, дать недостоверную информацию для того, чтобы были сомнения, здесь были волнения. Но это не удается, мы побеждаем в информационной войне и скоро победа в специальной военной операции, и с этой победой, я уверен, мы победим и нацизм", - сказал Кравцов в ходе круглого стола, посвященного объявлению Второго Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!".
Министр в среду принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 гг. "Концлагерь "Красный" под Симферополем. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции, посвященной Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны "Молодым хранить память".
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Противостояние России и Запада достигло кульминации, заявили в Крыму
18 апреля, 14:07
 
ОбществоРоссияСимферопольСергей Кравцов
 
 
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