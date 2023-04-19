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ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.04.2023
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, гаубицы "Гвоздика" и Д-30, а также склад боеприпасов, сообщили... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:37
2023-04-19T16:37
2023-04-19T16:48
специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
херсонская область
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, гаубицы "Гвоздика" и Д-30, а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, ситуация в днр и лнр, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Херсонская область
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении