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ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.04.2023

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, гаубицы "Гвоздика" и Д-30, а также склад боеприпасов, сообщили... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:37

2023-04-19T16:37

2023-04-19T16:48

специальная военная операция на украине

россия

ситуация в днр и лнр

херсонская область

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, гаубицы "Гвоздика" и Д-30, а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, ситуация в днр и лнр, херсонская область