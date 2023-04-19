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Во Владивостоке задержали парня девушки за покушение на ее убийство - РИА Новости, 19.04.2023
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09:45 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/vladivostok-1866246523.html
Во Владивостоке задержали парня девушки за покушение на ее убийство
Во Владивостоке задержали парня девушки за покушение на ее убийство - РИА Новости, 19.04.2023
Во Владивостоке задержали парня девушки за покушение на ее убийство
Любовнику девушки, которую госпитализировали во Владивостоке с 25-сантиметровым ножом в голове, предъявлено обвинение в покушении на ее убийство, удар мог быть... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:45
2023-04-19T09:45
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Любовнику девушки, которую госпитализировали во Владивостоке с 25-сантиметровым ножом в голове, предъявлено обвинение в покушении на ее убийство, удар мог быть нанесен во время ссоры, сообщили в СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее во Владивостокской клинической больнице №2 рассказали о спасении жизни пациентки, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож. По словам врачей, лезвие вошло в череп на 4,5 сантиметра, не задев ни одного крупного сосуда или жизненно важного участка головного мозга. Операция длилась менее часа. В пресс-службе ведомства подтвердили РИА Новости, что девушка, чей сожитель обвиняется в покушении на ее убийство, и есть та пациентка, поступившая к врачам с 25-сантиметровым ножом в голове. Ее молодой человек задержан, "решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения".
https://ria.ru/20230417/podrostok-1865804706.html
приморский край
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский край
Во Владивостоке задержали парня девушки за покушение на ее убийство

Во Владивостоке предъявили обвинение парню девушки, госпитализированной с ножом в голове

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Любовнику девушки, которую госпитализировали во Владивостоке с 25-сантиметровым ножом в голове, предъявлено обвинение в покушении на ее убийство, удар мог быть нанесен во время ссоры, сообщили в СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее во Владивостокской клинической больнице №2 рассказали о спасении жизни пациентки, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож. По словам врачей, лезвие вошло в череп на 4,5 сантиметра, не задев ни одного крупного сосуда или жизненно важного участка головного мозга. Операция длилась менее часа.
«
"В приемное отделение медицинского учреждения поступила 19-летняя женщина с ножевым ранением головы... установлено, что к преступлению причастен 19-летний сожитель потерпевшей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, в ночь на 16 апреля 2023 года в квартире дома по улице Горького в городе Уссурийске между парой возникла ссора, в ходе которой фигурант нанес ножом не менее одного удара в область головы потерпевшей", - говорится в сообщении СУСК.
В пресс-службе ведомства подтвердили РИА Новости, что девушка, чей сожитель обвиняется в покушении на ее убийство, и есть та пациентка, поступившая к врачам с 25-сантиметровым ножом в голове. Ее молодой человек задержан, "решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения".
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский край
 
 
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