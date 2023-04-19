https://ria.ru/20230419/vladivostok-1866246523.html

Во Владивостоке задержали парня девушки за покушение на ее убийство

Во Владивостоке задержали парня девушки за покушение на ее убийство - РИА Новости, 19.04.2023

Во Владивостоке задержали парня девушки за покушение на ее убийство

Любовнику девушки, которую госпитализировали во Владивостоке с 25-сантиметровым ножом в голове, предъявлено обвинение в покушении на ее убийство, удар мог быть... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:45

2023-04-19T09:45

2023-04-19T09:45

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Любовнику девушки, которую госпитализировали во Владивостоке с 25-сантиметровым ножом в голове, предъявлено обвинение в покушении на ее убийство, удар мог быть нанесен во время ссоры, сообщили в СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее во Владивостокской клинической больнице №2 рассказали о спасении жизни пациентки, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож. По словам врачей, лезвие вошло в череп на 4,5 сантиметра, не задев ни одного крупного сосуда или жизненно важного участка головного мозга. Операция длилась менее часа. В пресс-службе ведомства подтвердили РИА Новости, что девушка, чей сожитель обвиняется в покушении на ее убийство, и есть та пациентка, поступившая к врачам с 25-сантиметровым ножом в голове. Ее молодой человек задержан, "решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения".

https://ria.ru/20230417/podrostok-1865804706.html

приморский край

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край