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Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматики автомобиль - РИА Новости, 19.04.2023
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08:40 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/vladivostok-1866236138.html
Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматики автомобиль
Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматики автомобиль - РИА Новости, 19.04.2023
Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматики автомобиль
Полиция разыскивает жителя Владивостока, который, предположительно, из пневматического оружия обстрелял машину на парковке у торгового центра, сообщает УМВД РФ... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:40
2023-04-19T08:40
происшествия
авто
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает жителя Владивостока, который, предположительно, из пневматического оружия обстрелял машину на парковке у торгового центра, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. Отмечается, что полиция ищет подозреваемого. В местных соцсетях написали, что юноша обстрелял машину на парковке у ТЦ в час пик и сбежал от полицейского.
https://ria.ru/20230418/arest-1866113651.html
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происшествия, авто, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Авто, Владивосток, Россия, Приморский край
Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматики автомобиль

Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматического оружия автомобиль у ТЦ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает жителя Владивостока, который, предположительно, из пневматического оружия обстрелял машину на парковке у торгового центра, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
«

"В дежурную часть отдела полиции №6 поступило сообщение местной жительницы о том, что она обнаружила на своем автомобиле повреждения, которые, по версии заявителя, могли быть причинены в результате выстрелов из пневматического оружия. Установлена личность гражданина, причастного к инциденту, произошедшего на парковке возле торгового центра в Советском районе Владивостока. Им оказался 19-летний местный житель", - говорится в релизе.

Отмечается, что полиция ищет подозреваемого.
В местных соцсетях написали, что юноша обстрелял машину на парковке у ТЦ в час пик и сбежал от полицейского.
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