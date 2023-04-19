https://ria.ru/20230419/vladivostok-1866236138.html

Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматики автомобиль

Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматики автомобиль - РИА Новости, 19.04.2023

Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматики автомобиль

Полиция разыскивает жителя Владивостока, который, предположительно, из пневматического оружия обстрелял машину на парковке у торгового центра, сообщает УМВД РФ... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:40

2023-04-19T08:40

2023-04-19T08:40

происшествия

авто

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает жителя Владивостока, который, предположительно, из пневматического оружия обстрелял машину на парковке у торгового центра, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. Отмечается, что полиция ищет подозреваемого. В местных соцсетях написали, что юноша обстрелял машину на парковке у ТЦ в час пик и сбежал от полицейского.

https://ria.ru/20230418/arest-1866113651.html

владивосток

россия

приморский край

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происшествия, авто, владивосток, россия, приморский край