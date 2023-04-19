https://ria.ru/20230419/vladivostok-1866236138.html
Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматики автомобиль
Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматики автомобиль - РИА Новости, 19.04.2023
Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматики автомобиль
Полиция разыскивает жителя Владивостока, который, предположительно, из пневматического оружия обстрелял машину на парковке у торгового центра, сообщает УМВД РФ... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:40
2023-04-19T08:40
2023-04-19T08:40
происшествия
авто
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает жителя Владивостока, который, предположительно, из пневматического оружия обстрелял машину на парковке у торгового центра, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. Отмечается, что полиция ищет подозреваемого. В местных соцсетях написали, что юноша обстрелял машину на парковке у ТЦ в час пик и сбежал от полицейского.
https://ria.ru/20230418/arest-1866113651.html
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происшествия, авто, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Авто, Владивосток, Россия, Приморский край
Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматики автомобиль
Полиция ищет жителя Владивостока, обстрелявшего из пневматического оружия автомобиль у ТЦ