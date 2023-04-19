Венгрия расширила список продуктов, запрещенных к импорту с Украины
Венгрия, помимо зерна, запретила импорт мяса, вина и овощей с Украины
Флаг Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. В перечень продуктов, запрещенных к импорту в Венгрию с территории Украины, помимо зерновых и масличных культур, попали мясо, птица, яйца, овощи, мед, хлебобулочные изделия, сахар и вино, следует из указа, опубликованного в официальном вестнике Magyar Közlöny.
Польша и Венгрия 15 апреля заявили о запрете импорта с Украины ряда продуктов растительного и животного происхождения до 30 июня 2023 года. Глава минсельхоза Иштван Надь подчеркнул, что Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.
В списке запрещенных продуктов фигурируют мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо коз и овец, мясо домашней птицы, яйца, мед, свежие и консервированные овощи, тростниковый и свекольный сахар, мука из разных видов злаков, хлеб и хлебобулочные изделия, включая облатки для причастия, вино и свежего винограда и виноградное сусло.
Отмечается также, что срок опубликованного указа истекает 1 июля 2023 года.
Ранее госсекретарь венгерского министерства сельского хозяйства Шандор Фаркаш заявил, что Венгрия может продлить срок запрета на импорт сельхозпродуктов с Украины, если ЕС не примет шагов по защите венгерских аграриев до конца июня.
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь ранее в понедельник заявил, что венгерские аграрии лишились около трети доходов из-за наплыва зерна с Украины. Надь подчеркнул, что, помимо зерна, Украина в последний год, пользуясь беспошлинным режимом, стала экспортировать в Европу мед, мясо птицы и яйца, вытесняя венгерскую продукцию с традиционных рынков. По его словам, Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".