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Тюменский губернатор поручил усилить борьбу с информационными вбросами
Тюменский губернатор поручил усилить борьбу с информационными вбросами - РИА Новости, 19.04.2023
Тюменский губернатор поручил усилить борьбу с информационными вбросами
Необходимо усилить антитеррористическую защищенность населения и важных объектов, а также активнее противодействовать попыткам дестабилизировать ситуацию в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:07
2023-04-19T15:07
2023-04-19T15:07
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Необходимо усилить антитеррористическую защищенность населения и важных объектов, а также активнее противодействовать попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании региональной антитеррористической комиссии, посвященной подготовке и проведению майских праздников. "Необходимо активно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе путем активного использования сети интернет и иных средств коммуникации, как средств ведения информационной войны и оказания психологического воздействия, в первую очередь – на молодежь, поставил задачу глава региона", - сообщила пресс-служба губернатора. Отмечается, что полицейские, росгвардейцы, пожарные и спасатели накануне и во время праздников традиционно будут нести службу в усиленном режиме. По словам силовиков, обстановка в Тюменской области находится под контролем, все работают во взаимодействии друг с другом и с региональными, муниципальными органами власти, общественными организациями. "Мы должны эффективно противостоять всем угрозам и вызовам, учитывать их при организации работы. Наша задача – выработать и реализовать действенные меры, позволяющие надежно защитить население, обеспечить безопасность и спокойствие людей", – подытожил итоги совещания Моор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Тюменский губернатор поручил усилить борьбу с информационными вбросами
Губернатор Тюменской области Моор поручил усилить борьбу с информационными вбросами
ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Необходимо усилить антитеррористическую защищенность населения и важных объектов, а также активнее противодействовать попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании региональной антитеррористической комиссии, посвященной подготовке и проведению майских праздников.
"Необходимо активно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе путем активного использования сети интернет и иных средств коммуникации, как средств ведения информационной войны и оказания психологического воздействия, в первую очередь – на молодежь, поставил задачу глава региона", - сообщила пресс-служба губернатора.
Отмечается, что полицейские, росгвардейцы, пожарные и спасатели накануне и во время праздников традиционно будут нести службу в усиленном режиме. По словам силовиков, обстановка в Тюменской области находится под контролем, все работают во взаимодействии друг с другом и с региональными, муниципальными органами власти, общественными организациями.
"Мы должны эффективно противостоять всем угрозам и вызовам, учитывать их при организации работы. Наша задача – выработать и реализовать действенные меры, позволяющие надежно защитить население, обеспечить безопасность и спокойствие людей", – подытожил итоги совещания Моор.
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