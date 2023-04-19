https://ria.ru/20230419/vbrosy-1866355090.html

Тюменский губернатор поручил усилить борьбу с информационными вбросами

Тюменский губернатор поручил усилить борьбу с информационными вбросами - РИА Новости, 19.04.2023

Тюменский губернатор поручил усилить борьбу с информационными вбросами

Необходимо усилить антитеррористическую защищенность населения и важных объектов, а также активнее противодействовать попыткам дестабилизировать ситуацию в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:07

2023-04-19T15:07

2023-04-19T15:07

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Необходимо усилить антитеррористическую защищенность населения и важных объектов, а также активнее противодействовать попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании региональной антитеррористической комиссии, посвященной подготовке и проведению майских праздников. "Необходимо активно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе путем активного использования сети интернет и иных средств коммуникации, как средств ведения информационной войны и оказания психологического воздействия, в первую очередь – на молодежь, поставил задачу глава региона", - сообщила пресс-служба губернатора. Отмечается, что полицейские, росгвардейцы, пожарные и спасатели накануне и во время праздников традиционно будут нести службу в усиленном режиме. По словам силовиков, обстановка в Тюменской области находится под контролем, все работают во взаимодействии друг с другом и с региональными, муниципальными органами власти, общественными организациями. "Мы должны эффективно противостоять всем угрозам и вызовам, учитывать их при организации работы. Наша задача – выработать и реализовать действенные меры, позволяющие надежно защитить население, обеспечить безопасность и спокойствие людей", – подытожил итоги совещания Моор.

https://ria.ru/20230225/voenkomat-1854297628.html

тюменская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

тюменская область, александр моор