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В МИД назвали валютные резервы США токсичными - РИА Новости, 19.04.2023
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22:13 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/valyuta-1866477840.html
В МИД назвали валютные резервы США токсичными
В МИД назвали валютные резервы США токсичными - РИА Новости, 19.04.2023
В МИД назвали валютные резервы США токсичными
Валютные резервы США токсичны, а роль доллара в повседневных финансовых операциях снижается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:13
2023-04-19T22:13
сша
россия
александр панкин
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
в мире
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ООН, 19 апр - РИА Новости. Валютные резервы США токсичны, а роль доллара в повседневных финансовых операциях снижается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. "В 2022 году около 400 миллиардов долларов были выведены из американской казны в том числе Китаем, Японией, Бразилией, Швейцарией, Гонконгом, Сингапуром, Кореей, Норвегией, Норвегией, Израилем, Индонезией", - сказал Панкин. Он отметил, что это не группа стран-друзей России. "Некоторые из них делали шаги, которые мы расцениваем как враждебные", - указал дипломат. Панкин также заявил, что закупки золота "действительно выросли". "Турция увеличила втрое свой запас золота. Банк Израиля снижает запасы доллара и евро - Китай, Сингапур, Малайзия, Гонконг, Чили", - отметил замглавы МИД РФ. По его словам, это, вероятно, не массовая тенденция, но, как полагает Панкин, "это может стать массовой тенденцией". "Такова реальность - доллар силен, он все еще ценится в мировых отношениях, но его роль снижается из-за китайского юаня, из-за ЕС - евро все еще крепок", - добавил Панкин. Как указал замглавы МИД РФ, в рамках БРИКС ведутся разговоры о том, "как больше опираться на валюты друг друга". "Это не против США. Это просто тенденция. Резервы США токсичны", - заключил он.
https://ria.ru/20230417/potolok-1865944332.html
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сша, россия, александр панкин, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, в мире
США, Россия, Александр Панкин, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика, В мире
В МИД назвали валютные резервы США токсичными

Замглавы МИД Панкин: валютные резервы США токсичны, роль доллара в операциях снижается

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ООН, 19 апр - РИА Новости. Валютные резервы США токсичны, а роль доллара в повседневных финансовых операциях снижается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"В 2022 году около 400 миллиардов долларов были выведены из американской казны в том числе Китаем, Японией, Бразилией, Швейцарией, Гонконгом, Сингапуром, Кореей, Норвегией, Норвегией, Израилем, Индонезией", - сказал Панкин.
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Он отметил, что это не группа стран-друзей России. "Некоторые из них делали шаги, которые мы расцениваем как враждебные", - указал дипломат.
Панкин также заявил, что закупки золота "действительно выросли". "Турция увеличила втрое свой запас золота. Банк Израиля снижает запасы доллара и евро - Китай, Сингапур, Малайзия, Гонконг, Чили", - отметил замглавы МИД РФ.
«
"Эта тенденция лишь демонстрирует, что доллар США, будучи сильным, становится токсичным для повседневных операций", - подчеркнул он.
По его словам, это, вероятно, не массовая тенденция, но, как полагает Панкин, "это может стать массовой тенденцией".
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"Такова реальность - доллар силен, он все еще ценится в мировых отношениях, но его роль снижается из-за китайского юаня, из-за ЕС - евро все еще крепок", - добавил Панкин.
Как указал замглавы МИД РФ, в рамках БРИКС ведутся разговоры о том, "как больше опираться на валюты друг друга".
"Это не против США. Это просто тенденция. Резервы США токсичны", - заключил он.
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