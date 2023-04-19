https://ria.ru/20230419/valyuta-1866477840.html

В МИД назвали валютные резервы США токсичными

В МИД назвали валютные резервы США токсичными - РИА Новости, 19.04.2023

В МИД назвали валютные резервы США токсичными

Валютные резервы США токсичны, а роль доллара в повседневных финансовых операциях снижается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T22:13

2023-04-19T22:13

2023-04-19T22:13

сша

россия

александр панкин

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

в мире

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ООН, 19 апр - РИА Новости. Валютные резервы США токсичны, а роль доллара в повседневных финансовых операциях снижается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. "В 2022 году около 400 миллиардов долларов были выведены из американской казны в том числе Китаем, Японией, Бразилией, Швейцарией, Гонконгом, Сингапуром, Кореей, Норвегией, Норвегией, Израилем, Индонезией", - сказал Панкин. Он отметил, что это не группа стран-друзей России. "Некоторые из них делали шаги, которые мы расцениваем как враждебные", - указал дипломат. Панкин также заявил, что закупки золота "действительно выросли". "Турция увеличила втрое свой запас золота. Банк Израиля снижает запасы доллара и евро - Китай, Сингапур, Малайзия, Гонконг, Чили", - отметил замглавы МИД РФ. По его словам, это, вероятно, не массовая тенденция, но, как полагает Панкин, "это может стать массовой тенденцией". "Такова реальность - доллар силен, он все еще ценится в мировых отношениях, но его роль снижается из-за китайского юаня, из-за ЕС - евро все еще крепок", - добавил Панкин. Как указал замглавы МИД РФ, в рамках БРИКС ведутся разговоры о том, "как больше опираться на валюты друг друга". "Это не против США. Это просто тенденция. Резервы США токсичны", - заключил он.

https://ria.ru/20230417/potolok-1865944332.html

https://ria.ru/20230415/vashington-1865404899.html

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сша, россия, александр панкин, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, в мире