https://ria.ru/20230419/utechka-1866213069.html

Подразделение ВВС США приостановило разведмиссию из-за утечки документов

Подразделение ВВС США приостановило разведмиссию из-за утечки документов - РИА Новости, 19.04.2023

Подразделение ВВС США приостановило разведмиссию из-за утечки документов

Подразделение ВВС США, где числится обвиняемый в причастности к утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра, приостановило разведывательную миссию на... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T01:59

2023-04-19T01:59

2023-04-19T02:39

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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Подразделение ВВС США, где числится обвиняемый в причастности к утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра, приостановило разведывательную миссию на период проведения расследования, говорится в распространенном во вторник заявлении военных.Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет".Дело касается утечки в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230417/utechka-1865947570.html

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