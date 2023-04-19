Подразделение ВВС США приостановило разведмиссию из-за утечки документов
Подразделение ВВС США обвиняемого в утечке документов Тейшейры прекратило разведмиссию
© Фото : US Air National Guard Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра
© Фото : US Air National Guard
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Подразделение ВВС США, где числится обвиняемый в причастности к утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра, приостановило разведывательную миссию на период проведения расследования, говорится в распространенном во вторник заявлении военных.
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"102-е крыло разведки в настоящее время не выполняет возложенную на него разведывательную задачу. Данная миссия временно передана другим подразделениям внутри ВВС", - следует из заявления, которое цитирует Ассошиэйтед Пресс.
Дело касается утечки в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.