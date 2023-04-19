https://ria.ru/20230419/uss-1866300667.html

СМИ рассказали подробности расследования побега Усса-младшего

СМИ рассказали подробности расследования побега Усса-младшего - РИА Новости, 19.04.2023

СМИ рассказали подробности расследования побега Усса-младшего

Электронный браслет, с которым под домашним арестом в Италии находился сын губернатора Красноярского края Артем Усс, подавал сигналы тревоги как минимум 20 раз, РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:02

2023-04-19T13:02

2023-04-19T13:02

в мире

милан

италия

россия

артем усс

александр усс

красноярский край

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РИМ, 19 апр – РИА Новости. Электронный браслет, с которым под домашним арестом в Италии находился сын губернатора Красноярского края Артем Усс, подавал сигналы тревоги как минимум 20 раз, сообщила со ссылкой на материалы следствия газета Corriere della Sera. Издание сообщило, что миланская прокуратура, которая расследует побег Усса из-под домашнего ареста, получило техническому специалисту изучить работу браслета за три с лишним месяца пребывания россиянина под арестом. Сигналы устройства, как отмечается, "вынуждали правоохранителей очень часто предпринимать действия". "Техник пояснил следователям, что ни в одном из этих случаев, которых было десятки, речь шла не о попытках побега, а о неисправностях браслета, такие как проблемы с подключением. Помимо прочего, кажется, что такого рода аномалии распространены, когда эти устройства используются для контроля домашнего ареста", - говорится в статье. Газета особо подчеркивает, что прокуратура Милана при этом исключает, что Усс хотел таким образом "оценить время" реакции полиции перед тем, как бежать. Согласно данным расследования, прокуратура США, которая добивалась экстрадиции Усса, запрашивала изъятие у него телефонов и электронных устройств на все время следствия, однако россиянин вновь получил их после выхода из заключения под домашний арест 2 декабря. Спустя более чем три месяца, 13 марта, итальянские правоохранители гаджетов Усса все-таки лишили. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Усса в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность местного правосудия. Он добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве, где следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. Обстоятельства следствия и побега Усса уже породили конфликт между правительством и судебными органами Италии. Министр юстиции Карло Нордио распорядился провести проверку в отношении судей миланского суда, которые приняли решение о замене содержания Усса под стражей на домашний арест. Как сообщила та же Corriere, в дисциплинарном взыскании Нордио вменяет им "грубую и непростительную небрежность". Министр, как сообщается, обвиняет судей в том, что они "не приняли во внимание" заключения генерального прокурора Милана, выступавшей против домашнего ареста, которые, "если были бы должным образом взвешены, могли бы привести к другому решению". На прошлой неделе в ходе заседания Парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что правительство не несет никакой ответственности за побег россиянина, фактически переложив ее на судебные органы страны, прежде всего, на Апелляционный суд Милана. В минувшие выходные в ходе визита в Эфиопию Мелони заявила журналистам, что в судебном деле Усса-младшего были "аномалии" и пообещала обсудить данный вопрос с Нордио. Однако как представитель Апелляционного суда Милана, так и президент Национальной ассоциации магистратов Италии Джузеппе Санталучия категорически отвергли все претензии в адрес судей по данному вопросу, отметив полноту ответственности минюста. Нордио в четверг выступит в связи с делом Усса в Палате депутатов национального парламента. Ранее итальянские СМИ со ссылкой на миланскую прокуратуру сообщили, что следователи установили личности 4-5 человек из группы, которая помогла Уссу совершить побег из-под Милана. Россиянин покинул территорию Италии и попал в Сербию, откуда предположительно мог вылететь в Россию. По версии следствия, сообщники помогли Уссу за несколько часов добраться из Милана до Словении, сменив по пути несколько машин, и по поддельным документам пересечь границу.

https://ria.ru/20230414/pobeg-1865313027.html

https://ria.ru/20230415/uss-1865537180.html

https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, милан, италия, россия, артем усс, александр усс, красноярский край