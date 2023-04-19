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Учебники с разделом о СВО поступят в российские школы к Первому сентября - РИА Новости, 19.04.2023
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03:19 19.04.2023 (обновлено: 11:00 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/uchebniki-1866216717.html
Учебники с разделом о СВО поступят в российские школы к Первому сентября
Учебники с разделом о СВО поступят в российские школы к Первому сентября - РИА Новости, 19.04.2023
Учебники с разделом о СВО поступят в российские школы к Первому сентября
Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T03:19
2023-04-19T11:00
общество
россия
украина
сергей кравцов
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ГРОЗНЫЙ, 19 апр — РИА Новости. Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября, сообщила РИА Новости заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева."Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября", — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что раздел про специальную военную операцию будет обязательно включен в школьные учебники истории.
https://ria.ru/20230410/pvo-1864125799.html
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общество, россия, украина, сергей кравцов
Общество, Россия, Украина, Сергей Кравцов
Учебники с разделом о СВО поступят в российские школы к Первому сентября

Замглавы Минпросвещения Васильева: учебники с разделом о СВО поступят в школы к 1 сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольная библиотека
Школьная библиотека - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школьная библиотека. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 19 апр — РИА Новости. Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября, сообщила РИА Новости заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева.
"Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября", — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Опыт СВО закладывается в учебники для войск ПВО, заявили в Минобороны
10 апреля, 00:23
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что раздел про специальную военную операцию будет обязательно включен в школьные учебники истории.
 
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