https://ria.ru/20230419/uchebniki-1866216717.html
Учебники с разделом о СВО поступят в российские школы к Первому сентября
Учебники с разделом о СВО поступят в российские школы к Первому сентября - РИА Новости, 19.04.2023
Учебники с разделом о СВО поступят в российские школы к Первому сентября
Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T03:19
2023-04-19T03:19
2023-04-19T11:00
общество
россия
украина
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846595593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447fb57258922c977a71bb23d6ad3a7e.jpg
ГРОЗНЫЙ, 19 апр — РИА Новости. Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября, сообщила РИА Новости заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева."Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября", — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что раздел про специальную военную операцию будет обязательно включен в школьные учебники истории.
https://ria.ru/20230410/pvo-1864125799.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846595593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cec0bcf2b962a490fb2671f3792ac263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, сергей кравцов
Общество, Россия, Украина, Сергей Кравцов
Учебники с разделом о СВО поступят в российские школы к Первому сентября
Замглавы Минпросвещения Васильева: учебники с разделом о СВО поступят в школы к 1 сентября