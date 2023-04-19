https://ria.ru/20230419/uchebniki-1866216717.html

Учебники с разделом о СВО поступят в российские школы к Первому сентября

Учебники с разделом о СВО поступят в российские школы к Первому сентября - РИА Новости, 19.04.2023

Учебники с разделом о СВО поступят в российские школы к Первому сентября

Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T03:19

2023-04-19T03:19

2023-04-19T11:00

общество

россия

украина

сергей кравцов

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ГРОЗНЫЙ, 19 апр — РИА Новости. Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября, сообщила РИА Новости заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева."Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября", — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что раздел про специальную военную операцию будет обязательно включен в школьные учебники истории.

https://ria.ru/20230410/pvo-1864125799.html

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общество, россия, украина, сергей кравцов