https://ria.ru/20230419/ubiystvo-1866415901.html

Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников

Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников - РИА Новости, 19.04.2023

Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников

Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве двух своих родственников, сообщило региональное РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:51

2023-04-19T17:51

2023-04-19T17:51

происшествия

черкесск

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

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НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве двух своих родственников, сообщило региональное СУСК. Что именно стало мотивом двойного убийства, пока неясно. Инцидент произошел в среду в частном доме в Черкесске: были застрелены мужчина и его мать. "Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, зафиксировали следы, что позволило в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался родственник погибших. Его местонахождение установлено сотрудниками регионального МВД", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20230419/prinuzhdenie-1866394811.html

черкесск

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происшествия, черкесск, россия, карачаево-черкесская республика (кчр)