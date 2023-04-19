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Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников - РИА Новости, 19.04.2023
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17:51 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/ubiystvo-1866415901.html
Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников
Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников - РИА Новости, 19.04.2023
Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников
Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве двух своих родственников, сообщило региональное РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:51
2023-04-19T17:51
происшествия
черкесск
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
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НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве двух своих родственников, сообщило региональное СУСК. Что именно стало мотивом двойного убийства, пока неясно. Инцидент произошел в среду в частном доме в Черкесске: были застрелены мужчина и его мать. "Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, зафиксировали следы, что позволило в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался родственник погибших. Его местонахождение установлено сотрудниками регионального МВД", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20230419/prinuzhdenie-1866394811.html
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происшествия, черкесск, россия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Черкесск, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников

В Карачаево-Черкессии следователи нашли подозреваемого в убийстве мужчины и его матери

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве двух своих родственников, сообщило региональное СУСК.
Что именно стало мотивом двойного убийства, пока неясно. Инцидент произошел в среду в частном доме в Черкесске: были застрелены мужчина и его мать.
"Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, зафиксировали следы, что позволило в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался родственник погибших. Его местонахождение установлено сотрудниками регионального МВД", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Жительницу Омской области заподозрили в принуждении племянника к сексу
Вчера, 16:52
 
ПроисшествияЧеркесскРоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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