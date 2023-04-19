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Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников
Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников - РИА Новости, 19.04.2023
Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников
Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве двух своих родственников, сообщило региональное РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:51
2023-04-19T17:51
2023-04-19T17:51
происшествия
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карачаево-черкесская республика (кчр)
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НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве двух своих родственников, сообщило региональное СУСК. Что именно стало мотивом двойного убийства, пока неясно. Инцидент произошел в среду в частном доме в Черкесске: были застрелены мужчина и его мать. "Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, зафиксировали следы, что позволило в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался родственник погибших. Его местонахождение установлено сотрудниками регионального МВД", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
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происшествия, черкесск, россия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Черкесск, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников
В Карачаево-Черкессии следователи нашли подозреваемого в убийстве мужчины и его матери