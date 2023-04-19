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На Кубани ждут 550 тысяч туристов на майские праздники
На Кубани ждут 550 тысяч туристов на майские праздники - РИА Новости, 19.04.2023
На Кубани ждут 550 тысяч туристов на майские праздники
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Кубани на майских праздниках посетят 550 тысяч туристов, загрузка гостиниц на данный... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:04
2023-04-19T17:04
2023-04-19T17:04
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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Кубани на майских праздниках посетят 550 тысяч туристов, загрузка гостиниц на данный момент составляет 65%. Он отметил, что со следующей недели все службы региона переходят на усиленный режим работы. Ранее в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края самыми востребованным городами для туристов на майские праздники назвали Анапу, Геленджик и Сочи. В мае россияне традиционно отмечают два значимых праздника - Праздник весны и труда (1 мая) и День Победы в войне над фашистской Германией. Поскольку Праздник весны и труда в 2023 году приходится на понедельник, выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные каникулы связаны с Днем Победы - с 6 по 9 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
Краснодарский край, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия
На Кубани ждут 550 тысяч туристов на майские праздники
Губернатор Кондратьев: 550 тысяч туристов посетят Краснодарский край на майские праздники