https://ria.ru/20230419/toplivo-1866390833.html
В ФАС не увидели предпосылок для роста розничных цен на топливо
В ФАС не увидели предпосылок для роста розничных цен на топливо - РИА Новости, 19.04.2023
В ФАС не увидели предпосылок для роста розничных цен на топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста розничных цен на топливо в России - ситуация на рынке сейчас стабильна, нефтепродуктов... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:40
2023-04-19T16:40
2023-04-19T16:40
экономика
цены на нефть
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста розничных цен на топливо в России - ситуация на рынке сейчас стабильна, нефтепродуктов достаточно, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Приоритетом является насыщение внутреннего рынка, топлива у нас достаточно. Цены на заправках у нас не меняются. Было снижение цен. Сейчас может быть другая динамика, я имею в виду на оптовом рынке. Но на розничном рынке ситуация стабильна. На внутреннем рынке нефтепродуктов достаточно", - сказал Шаскольский. Отвечая на вопрос, не опасается ли ФАС роста цен на топливо в России, он заявил: "Таких предпосылок нет". Сезон ремонтов на НПЗ, который идет весной-летом, всегда учитывается и создаются запасы топлива, напомнил глава ФАС.
https://ria.ru/20230222/toplivo-1853865561.html
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экономика, цены на нефть, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В ФАС не увидели предпосылок для роста розничных цен на топливо
Глава ФАС Шаскольский не увидел предпосылок для роста розничных цен на топливо в России
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста розничных цен на топливо в России - ситуация на рынке сейчас стабильна, нефтепродуктов достаточно, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Приоритетом является насыщение внутреннего рынка, топлива у нас достаточно. Цены на заправках у нас не меняются. Было снижение цен. Сейчас может быть другая динамика, я имею в виду на оптовом рынке. Но на розничном рынке ситуация стабильна. На внутреннем рынке нефтепродуктов достаточно", - сказал Шаскольский.
Отвечая на вопрос, не опасается ли ФАС роста цен на топливо в России, он заявил: "Таких предпосылок нет".
Сезон ремонтов на НПЗ, который идет весной-летом, всегда учитывается и создаются запасы топлива, напомнил глава ФАС.
В России цены на дизельное топливо за неделю снизились на 0,2 процента