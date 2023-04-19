https://ria.ru/20230419/toplivo-1866390833.html

В ФАС не увидели предпосылок для роста розничных цен на топливо

В ФАС не увидели предпосылок для роста розничных цен на топливо - РИА Новости, 19.04.2023

В ФАС не увидели предпосылок для роста розничных цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста розничных цен на топливо в России - ситуация на рынке сейчас стабильна, нефтепродуктов... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:40

2023-04-19T16:40

2023-04-19T16:40

экономика

цены на нефть

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста розничных цен на топливо в России - ситуация на рынке сейчас стабильна, нефтепродуктов достаточно, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Приоритетом является насыщение внутреннего рынка, топлива у нас достаточно. Цены на заправках у нас не меняются. Было снижение цен. Сейчас может быть другая динамика, я имею в виду на оптовом рынке. Но на розничном рынке ситуация стабильна. На внутреннем рынке нефтепродуктов достаточно", - сказал Шаскольский. Отвечая на вопрос, не опасается ли ФАС роста цен на топливо в России, он заявил: "Таких предпосылок нет". Сезон ремонтов на НПЗ, который идет весной-летом, всегда учитывается и создаются запасы топлива, напомнил глава ФАС.

https://ria.ru/20230222/toplivo-1853865561.html

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экономика, цены на нефть, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)