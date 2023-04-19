https://ria.ru/20230419/tof-1866222844.html

Корабельная группа ТОФ провела артиллерийские и ракетные стрельбы

Корабельная группа ТОФ провела артиллерийские и ракетные стрельбы - РИА Новости, 19.04.2023

Корабельная группа ТОФ провела артиллерийские и ракетные стрельбы

Корабельная поисково-ударная группа из корвета "Громкий" и трех малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T05:42

2023-04-19T05:42

2023-04-19T05:42

россия

владимир путин

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Корабельная поисково-ударная группа из корвета "Громкий" и трех малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности провела ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море, передает корреспондент РИА Новости. После получения целеуказания от противолодочного вертолета Ка-27М, взлетевшего с борта корвета, два малых противолодочных корабля провели стрельбы глубинными бомбами из реактивных установок. Также для уничтожения условной вражеской подлодки корвет применил торпеду малогобаритного противолодочного комплекса "Пакет". После этого группа провела ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Малые противолодочные корабли применили зенитные ракеты комплекса самообороны "Оса". "Громкий" провел стрельбы из 100-миллиметровой артиллерийской установки А-190 и 30-миллиметровой скорострельной артустановки АК-630. По решению верховного главнокомандующего Вооруженных сил России президента Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230418/tof-1865954466.html

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россия, владимир путин, безопасность