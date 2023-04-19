https://ria.ru/20230419/terrorizm-1866356344.html

Жителя Екатеринбурга заподозрили в оправдании терроризма

Жителя Екатеринбурга заподозрили в оправдании терроризма - РИА Новости, 19.04.2023

Жителя Екатеринбурга заподозрили в оправдании терроризма

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 17 июня екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:10

2023-04-19T15:10

2023-04-19T15:10

происшествия

екатеринбург

россия

владлен татарский

эван гершкович

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 17 июня екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Местные СМИ писали, будто Ширшиков был задержан за пост в Telegram-канале, в котором якобы оправдывал теракт против военкора Владлена Татарского. Официально фабула дела не раскрывается. "Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Ширшикова удовлетворено. Избрана в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - по 17 июня", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в отношении Ширшикова возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети интернет). Ранее Ширшиков в своем Telegram-канале сообщал, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, ныне арестованному по делу о шпионаже. Нынешние проблемы с законом - не первые для Ширшикова. В 2020 году суд приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы за призывы к массовым беспорядкам в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины в центре уральской столицы. Также он обвинялся в клевете на полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова.

https://ria.ru/20230419/melitopol-1866288652.html

https://ria.ru/20230418/popravki-1866083233.html

екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, россия, владлен татарский, эван гершкович