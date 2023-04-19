https://ria.ru/20230419/terrorizm-1866356344.html
Жителя Екатеринбурга заподозрили в оправдании терроризма
Жителя Екатеринбурга заподозрили в оправдании терроризма - РИА Новости, 19.04.2023
Жителя Екатеринбурга заподозрили в оправдании терроризма
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 17 июня екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:10
2023-04-19T15:10
2023-04-19T15:10
происшествия
екатеринбург
россия
владлен татарский
эван гершкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 17 июня екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Местные СМИ писали, будто Ширшиков был задержан за пост в Telegram-канале, в котором якобы оправдывал теракт против военкора Владлена Татарского. Официально фабула дела не раскрывается. "Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Ширшикова удовлетворено. Избрана в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - по 17 июня", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в отношении Ширшикова возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети интернет). Ранее Ширшиков в своем Telegram-канале сообщал, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, ныне арестованному по делу о шпионаже. Нынешние проблемы с законом - не первые для Ширшикова. В 2020 году суд приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы за призывы к массовым беспорядкам в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины в центре уральской столицы. Также он обвинялся в клевете на полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова.
https://ria.ru/20230419/melitopol-1866288652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, владлен татарский, эван гершкович
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Владлен Татарский, Эван Гершкович
Жителя Екатеринбурга заподозрили в оправдании терроризма
Пиарщика Ширшикова из Екатеринбурга арестовали до 17 июня по делу об оправдании терроризма
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 17 июня екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Местные СМИ писали, будто Ширшиков был задержан за пост в Telegram-канале, в котором якобы оправдывал теракт против военкора Владлена Татарского
. Официально фабула дела не раскрывается.
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"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Ширшикова удовлетворено. Избрана в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - по 17 июня", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в отношении Ширшикова возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети интернет).
Ранее Ширшиков в своем Telegram-канале сообщал, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу
, ныне арестованному по делу о шпионаже.
Нынешние проблемы с законом - не первые для Ширшикова. В 2020 году суд приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы за призывы к массовым беспорядкам в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины в центре уральской столицы. Также он обвинялся в клевете на полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова.
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