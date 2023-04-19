https://ria.ru/20230419/tartyshnikov-1866214934.html

Актер из "Отряда особого назначения" умер на Украине

Актер из "Отряда особого назначения" умер на Украине - РИА Новости, 19.04.2023

Актер из "Отряда особого назначения" умер на Украине

Советский и украинский актер Александр Тартышников умер на 81-м году жизни, об этом сообщил в соцсетях Харьковский государственный театр имени Шевченко. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T02:42

2023-04-19T02:42

2023-04-19T02:42

культура

в мире

украина

ташкент

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1920x0_80_0_0_0d2a50b8c90853c63e86c5e2a5ad3dbf.jpg

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Советский и украинский актер Александр Тартышников умер на 81-м году жизни, об этом сообщил в соцсетях Харьковский государственный театр имени Шевченко.Артиста не стало во вторник, причина его смерти не уточняется. "Лишь полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его смерти. Время такое скоротечное... Светлая память Александру Максимовичу", - говорится в сообщении театра.Тартышников родился 1 февраля 1943 года в Ташкенте, в 1960-е годы он работал в театрах Красноярска, Архангельска, Белгорода, Николаева, Читы и других советских городов. С 1974 года он работал в Харьковском государственном театре.За свою карьеру актер снялся в 27 фильмах, наиболее известные работы с его участием – военный фильм "Отряд особого назначения" (1978) про группу спортсменов, которая должна уничтожить затонувшую установку "Катюша", чтобы она не попала в руки немцев, а также детектив "Охотники за бриллиантами" (2011).

https://ria.ru/20230417/bogomolov-1865805016.html

украина

ташкент

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ташкент, красноярск