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Актер из "Отряда особого назначения" умер на Украине - РИА Новости, 19.04.2023
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Культура
 
02:42 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/tartyshnikov-1866214934.html
Актер из "Отряда особого назначения" умер на Украине
Актер из "Отряда особого назначения" умер на Украине - РИА Новости, 19.04.2023
Актер из "Отряда особого назначения" умер на Украине
Советский и украинский актер Александр Тартышников умер на 81-м году жизни, об этом сообщил в соцсетях Харьковский государственный театр имени Шевченко. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T02:42
2023-04-19T02:42
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ташкент
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Советский и украинский актер Александр Тартышников умер на 81-м году жизни, об этом сообщил в соцсетях Харьковский государственный театр имени Шевченко.Артиста не стало во вторник, причина его смерти не уточняется. "Лишь полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его смерти. Время такое скоротечное... Светлая память Александру Максимовичу", - говорится в сообщении театра.Тартышников родился 1 февраля 1943 года в Ташкенте, в 1960-е годы он работал в театрах Красноярска, Архангельска, Белгорода, Николаева, Читы и других советских городов. С 1974 года он работал в Харьковском государственном театре.За свою карьеру актер снялся в 27 фильмах, наиболее известные работы с его участием – военный фильм "Отряд особого назначения" (1978) про группу спортсменов, которая должна уничтожить затонувшую установку "Катюша", чтобы она не попала в руки немцев, а также детектив "Охотники за бриллиантами" (2011).
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в мире, украина, ташкент, красноярск
Культура, В мире, Украина, Ташкент, Красноярск
Актер из "Отряда особого назначения" умер на Украине

На Украине в возрасте 80 лет умер актер Александр Тартышников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Свеча. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Советский и украинский актер Александр Тартышников умер на 81-м году жизни, об этом сообщил в соцсетях Харьковский государственный театр имени Шевченко.
Артиста не стало во вторник, причина его смерти не уточняется. "Лишь полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его смерти. Время такое скоротечное... Светлая память Александру Максимовичу", - говорится в сообщении театра.
Тартышников родился 1 февраля 1943 года в Ташкенте, в 1960-е годы он работал в театрах Красноярска, Архангельска, Белгорода, Николаева, Читы и других советских городов. С 1974 года он работал в Харьковском государственном театре.
За свою карьеру актер снялся в 27 фильмах, наиболее известные работы с его участием – военный фильм "Отряд особого назначения" (1978) про группу спортсменов, которая должна уничтожить затонувшую установку "Катюша", чтобы она не попала в руки немцев, а также детектив "Охотники за бриллиантами" (2011).
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