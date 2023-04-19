https://ria.ru/20230419/svo-1866353262.html
Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области
Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области - РИА Новости, 19.04.2023
Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области
Отделение государственного фонда поддержки ветеранов спецоперации откроется в Омской области, уже подобрано помещение, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:02
2023-04-19T15:02
2023-04-19T15:02
омская область
омская область
россия
виталий хоценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233f720a934bb7a87bf2d5047e518047.jpg
ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Отделение государственного фонда поддержки ветеранов спецоперации откроется в Омской области, уже подобрано помещение, рассказали в пресс-службе регионального правительства. В соответствии с указом президента России о создании государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки участников специальной военной операции в Омской области начата организация его регионального представительства. В центр социального кураторства ветераны и семьи военнослужащих смогут обратиться за любыми видами помощи. Руководитель Омской области Виталий Хоценко побывал в здании, где уже ведутся ремонтные работы и перепланировка помещений. Отличительной особенностью будущего центра будет персональный подход и максимальный перечень услуг по принципу одного окна. Фонд будет финансироваться из федерального бюджета и работать по принципу МФЦ. "Здание соответствует техническим требованиям к помещению государственного фонда поддержки защитников и их семей. Здесь будет оказываться полный спектр необходимых им услуг в одном месте: справки, документы, льготы, сопровождение. Человеку не нужно будет никуда ходить. Будут работать соцработники, социальные координаторы, психологи и юристы, которые помогут собрать все документы и максимально сделать так, чтобы он получил ту услугу, которая ему необходима. Предусмотрены детские комнаты с видеонаблюдением, чтобы и занять ребёнка посетителя, и он был под присмотром. Будет комната отдыха с библиотекой: если человек пришёл не один, а, допустим, с сопровождающими, можно было посмотреть телевизор, почитать книгу", - сообщил врио главы региона Виталий Хоценко, слова которого цитируются в сообщении. В центре будет отдельный вход с подъёмником для маломобильных людей. Помещения регионального представительства государственного фонда поддержки ветеранов СВО будут готовы к приёму посетителей через полтора месяца.
https://ria.ru/20230412/khotsenko-1864869592.html
https://ria.ru/20230419/oborona-1866241407.html
омская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c97e842ca4900c1cd712faecdcb916ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, россия, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Россия, Виталий Хоценко
Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области
Отделение государственного фонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области
ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Отделение государственного фонда поддержки ветеранов спецоперации откроется в Омской области, уже подобрано помещение, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В соответствии с указом президента России
о создании государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки участников специальной военной операции в Омской области начата организация его регионального представительства. В центр социального кураторства ветераны и семьи военнослужащих смогут обратиться за любыми видами помощи.
Хоценко планирует привлечь военных для строительства омских соцобъектов
Руководитель Омской области Виталий Хоценко
побывал в здании, где уже ведутся ремонтные работы и перепланировка помещений. Отличительной особенностью будущего центра будет персональный подход и максимальный перечень услуг по принципу одного окна. Фонд будет финансироваться из федерального бюджета и работать по принципу МФЦ.
"Здание соответствует техническим требованиям к помещению государственного фонда поддержки защитников и их семей. Здесь будет оказываться полный спектр необходимых им услуг в одном месте: справки, документы, льготы, сопровождение. Человеку не нужно будет никуда ходить. Будут работать соцработники, социальные координаторы, психологи и юристы, которые помогут собрать все документы и максимально сделать так, чтобы он получил ту услугу, которая ему необходима. Предусмотрены детские комнаты с видеонаблюдением, чтобы и занять ребёнка посетителя, и он был под присмотром. Будет комната отдыха с библиотекой: если человек пришёл не один, а, допустим, с сопровождающими, можно было посмотреть телевизор, почитать книгу", - сообщил врио главы региона Виталий Хоценко, слова которого цитируются в сообщении.
В центре будет отдельный вход с подъёмником для маломобильных людей. Помещения регионального представительства государственного фонда поддержки ветеранов СВО будут готовы к приёму посетителей через полтора месяца.
В Омской области рассказали о развитии оборонной промышленности