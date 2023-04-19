Рейтинг@Mail.ru
Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
15:02 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/svo-1866353262.html
Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области
Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области - РИА Новости, 19.04.2023
Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области
Отделение государственного фонда поддержки ветеранов спецоперации откроется в Омской области, уже подобрано помещение, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:02
2023-04-19T15:02
омская область
омская область
россия
виталий хоценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233f720a934bb7a87bf2d5047e518047.jpg
ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Отделение государственного фонда поддержки ветеранов спецоперации откроется в Омской области, уже подобрано помещение, рассказали в пресс-службе регионального правительства. В соответствии с указом президента России о создании государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки участников специальной военной операции в Омской области начата организация его регионального представительства. В центр социального кураторства ветераны и семьи военнослужащих смогут обратиться за любыми видами помощи. Руководитель Омской области Виталий Хоценко побывал в здании, где уже ведутся ремонтные работы и перепланировка помещений. Отличительной особенностью будущего центра будет персональный подход и максимальный перечень услуг по принципу одного окна. Фонд будет финансироваться из федерального бюджета и работать по принципу МФЦ. "Здание соответствует техническим требованиям к помещению государственного фонда поддержки защитников и их семей. Здесь будет оказываться полный спектр необходимых им услуг в одном месте: справки, документы, льготы, сопровождение. Человеку не нужно будет никуда ходить. Будут работать соцработники, социальные координаторы, психологи и юристы, которые помогут собрать все документы и максимально сделать так, чтобы он получил ту услугу, которая ему необходима. Предусмотрены детские комнаты с видеонаблюдением, чтобы и занять ребёнка посетителя, и он был под присмотром. Будет комната отдыха с библиотекой: если человек пришёл не один, а, допустим, с сопровождающими, можно было посмотреть телевизор, почитать книгу", - сообщил врио главы региона Виталий Хоценко, слова которого цитируются в сообщении. В центре будет отдельный вход с подъёмником для маломобильных людей. Помещения регионального представительства государственного фонда поддержки ветеранов СВО будут готовы к приёму посетителей через полтора месяца.
https://ria.ru/20230412/khotsenko-1864869592.html
https://ria.ru/20230419/oborona-1866241407.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c97e842ca4900c1cd712faecdcb916ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, россия, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Россия, Виталий Хоценко
Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области

Отделение государственного фонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Омск
Вид на Омск - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на Омск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Отделение государственного фонда поддержки ветеранов спецоперации откроется в Омской области, уже подобрано помещение, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В соответствии с указом президента России о создании государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки участников специальной военной операции в Омской области начата организация его регионального представительства. В центр социального кураторства ветераны и семьи военнослужащих смогут обратиться за любыми видами помощи.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Хоценко планирует привлечь военных для строительства омских соцобъектов
12 апреля, 17:49
Руководитель Омской области Виталий Хоценко побывал в здании, где уже ведутся ремонтные работы и перепланировка помещений. Отличительной особенностью будущего центра будет персональный подход и максимальный перечень услуг по принципу одного окна. Фонд будет финансироваться из федерального бюджета и работать по принципу МФЦ.
"Здание соответствует техническим требованиям к помещению государственного фонда поддержки защитников и их семей. Здесь будет оказываться полный спектр необходимых им услуг в одном месте: справки, документы, льготы, сопровождение. Человеку не нужно будет никуда ходить. Будут работать соцработники, социальные координаторы, психологи и юристы, которые помогут собрать все документы и максимально сделать так, чтобы он получил ту услугу, которая ему необходима. Предусмотрены детские комнаты с видеонаблюдением, чтобы и занять ребёнка посетителя, и он был под присмотром. Будет комната отдыха с библиотекой: если человек пришёл не один, а, допустим, с сопровождающими, можно было посмотреть телевизор, почитать книгу", - сообщил врио главы региона Виталий Хоценко, слова которого цитируются в сообщении.
В центре будет отдельный вход с подъёмником для маломобильных людей. Помещения регионального представительства государственного фонда поддержки ветеранов СВО будут готовы к приёму посетителей через полтора месяца.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Омской области рассказали о развитии оборонной промышленности
Вчера, 09:21
 
Омская областьОмская областьРоссияВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала