https://ria.ru/20230419/svo-1866353262.html

Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области

Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области - РИА Новости, 19.04.2023

Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО откроется в Омской области

Отделение государственного фонда поддержки ветеранов спецоперации откроется в Омской области, уже подобрано помещение, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:02

2023-04-19T15:02

2023-04-19T15:02

омская область

омская область

россия

виталий хоценко

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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Отделение государственного фонда поддержки ветеранов спецоперации откроется в Омской области, уже подобрано помещение, рассказали в пресс-службе регионального правительства. В соответствии с указом президента России о создании государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки участников специальной военной операции в Омской области начата организация его регионального представительства. В центр социального кураторства ветераны и семьи военнослужащих смогут обратиться за любыми видами помощи. Руководитель Омской области Виталий Хоценко побывал в здании, где уже ведутся ремонтные работы и перепланировка помещений. Отличительной особенностью будущего центра будет персональный подход и максимальный перечень услуг по принципу одного окна. Фонд будет финансироваться из федерального бюджета и работать по принципу МФЦ. "Здание соответствует техническим требованиям к помещению государственного фонда поддержки защитников и их семей. Здесь будет оказываться полный спектр необходимых им услуг в одном месте: справки, документы, льготы, сопровождение. Человеку не нужно будет никуда ходить. Будут работать соцработники, социальные координаторы, психологи и юристы, которые помогут собрать все документы и максимально сделать так, чтобы он получил ту услугу, которая ему необходима. Предусмотрены детские комнаты с видеонаблюдением, чтобы и занять ребёнка посетителя, и он был под присмотром. Будет комната отдыха с библиотекой: если человек пришёл не один, а, допустим, с сопровождающими, можно было посмотреть телевизор, почитать книгу", - сообщил врио главы региона Виталий Хоценко, слова которого цитируются в сообщении. В центре будет отдельный вход с подъёмником для маломобильных людей. Помещения регионального представительства государственного фонда поддержки ветеранов СВО будут готовы к приёму посетителей через полтора месяца.

https://ria.ru/20230412/khotsenko-1864869592.html

https://ria.ru/20230419/oborona-1866241407.html

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омская область, россия, виталий хоценко